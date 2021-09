– Nå er det for mye. Praksisen på Stortinget skader tilliten til vår høyeste institusjon

Tina Søreide er professor ved Norges Handelshøyskole og forsker på korrupsjon, skatt og etikk. Hun understreker at hun ikke ønsker å fokusere på Kjell Ingolf Ropstad som person, men mer på det fenomenet denne saken og flere andre representerer.

– Det at Ropstad innrømmer at han har drevet med kreativ skatteplanlegging veier ikke opp for at det faktisk er det som har skjedd. Det gjør ikke slik manipulering mer akseptabelt, sier Søreide.

Hun sier at man kan skjønne at KrF-lederen angrer.

– Men saken har allerede gjort det klart at dette kanskje er noe som foregår på Stortinget. Derfor skader praksisen tilliten til vår høyeste institusjon, og det er veldig viktig at vi kan ha tillit til den.

Unngikk skatt

Aftenposten meldte fredag morgen at Ropstad erkjenner at han laget en avtale med sine foreldre i Agder om å betale boutgifter. På den måten slapp han å betale skatt for fordelen av å bo i gratis statsrådsbolig. Men Ropstad betalte ikke.

Uten boutgifter i hjemtraktene skulle Ropstad for året 2020 ha betalt 175.000 kroner i skatt. Han sier i et intervju med Aftenposten at han gjort noen dårlige vurderinger, og at han vil betale det han skylder.

– Ikke god nok kontroll med stortingspolitikerene

Søreide spør hva det gir for signal til befolkningen hvis stortingsrepresentanter selv driver med aggressiv skatteplanlegging. Hun mener sakene om tilpasninger for å kunne ha både gratis pendlerleilighet og egen bolig nær Stortinget, og utnyttelse av etterlønn som Dagens Næringsliv har skrevet om, viser en svakhet ved systemet. Tidligere har det også vært saker om utnyttelse av reiseregninger.

– Det er for mange uregelmessigheter og ulovligheter som er blitt avslørt. Det ser ikke ut til å være god nok kontroll med stortingspolitikere.

Ønsker skikkelig gjennomgang

Søreide mener Stortinget trenger en skikkelig gjennomgang om hvordan ordningene for stortingspolitikere blir håndtert.

– Som stortingspolitikere har de mye tillit, men de må da vise at de er den tilliten verdig - ellers undergraver de den. Dette handler ikke om pengene Ropstad har tjent på dette, men hvordan det egentlig er stortingspolitikerne tenker når de gjør disse vurderingene, sier Søreide.