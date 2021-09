Stemmene som gjenstår er i stor grad borte fra KrFs kjerneområder. Like over midnatt slår dermed en rekke av landets tallknusere fast at KrF ender under sperregrensen.

Både NRK, TV 2 og NTB har kommet til samme konklusjon.

Vil fortsette som leder

– Én ting har det siste året vist: At vi er et samlet lag, at vi har mobilisert og sloss for noe ufattelig viktig, sa Ropstad til partifellene like før klokken 23 valgnatten.

Da var det mindre avgjort at KrF havner under sperregrensen.

– Har dramaet blitt større eller mindre enn du trodde, Kjell Ingolf Ropstad?

– Jeg er veldig glad dramaet er der og vi ikke ligger veldig langt ned på tretallet, men jeg skulle jo ønske vi lå godt over fireprosenten og kunne slappe litt mer av.

– Hva blir veien videre for partiet nå, hvis det blir slik det kan se ut som?

– Uavhengig om vi ligger på 3,9 eller 4, så blir det en kjempeviktig jobb med å bygge organisasjonen. Jeg opplever et veldig samlet lag som jobber i flokk, som vi virkelig må bygge videre på. Jeg tror nøkkelen ligger i navnet Kristelig Folkeparti. Å virkelig løfte de kristne verdiene, men også være folkepartiet som klarer å være relevant i folks hverdag, sier Ropstad.

– Du har advart om konsekvenser for politikken og det har blitt advart om at det kan bli vanskeligere å komme tilbake – om dere havner under sperregrensen. Blir det det?

– Det er et mer krevende utgangspunkt med tre personer i Stortingsgruppen. Men jeg, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein har vært alene i regjering før, og om det er vi tre som blir alene i Stortinget, så skal vi virkelig markere KrF så godt vi kan. Jeg tror virkelig det er mulig å løfte partiet litt mye større høyder enn 3,9 eller 4, sier han.

– Blir det med deg som leder om KrF må gjenreise seg?

– Jeg er i hvert fall veldig motivert for den jobben. Det blir en krevende jobb. Og valgkampen har vist at dette ikke er en enkeltpersonarbeid, sier han.

Dystre utsikter

I valgvaken – der KrF vippet mellom 4,1 prosent og 3,9 de første timene – møtte Ropstad partifeller med langt dystrere tall på monitoren. Han takket for innsatsen, men forberedte KrF-erne på en lang og uavklart natt:

– Hvis vi våkner i morgen tidlig og ser at vi er under. Så er min tydelige beskjed: KrF er på ingen måte ferdig, sa Ropstad i sin tale til valgvaken.

Senere gikk brannalarmen – og det ble dunkelt i lokalet da partifeller begynte å haste ut. Men kort etter var all fare avblåst. Og Ropstad fortsatte med takk – og løfter om at partiets kamp i viktige verdisaker vil fortsette.

– Sammen har vi løftet partiet fra rett over tre prosent til det mange trodde var umulig: rett rundt fire prosent og forhåpentligvis over, fortsatte han.

– Slitesterke verdier

For tillitsfolkene vekslet deler av kvelden mellom glede og sukk: Klokken 21 viste prognosen 3,9 prosent. Bare minutter senere var prognosen 4-tallet – og applaus og jubelrop fylte vaken. Da var det latter og lettelse i salen.

Etter hvert ble det klart at kvelden mer og mer ville bli en thriller. Men faren ble mer og mer overhengende: At KrF ikke ville nå målet om fire prosent.

Like før klokken 23.00 hadde KrF ikke viktig vekst i kjernefylker som Rogaland og Hordaland, vekst som kunne løfte partiet viktige marginer opp. Da talte, tilsa prognosen at Ropstad bare ville få med seg to representanter til i den nye stortingsgruppen.

– Vi er en bevegelse som er bygget på trygge og slitesterke verdier som varer. Kristendemokratiet er selve definisjonen på den tredje veien i norsk politikk. Det er verdier som ikke går ut på dato, sa han.

Spent Hareide

På galleriet bakerst i KrFs valgvake fulgte tidligere partileder Knut Arild Hareide tallene på storskjermen. Det var hans siste som sentral politiker for partiet, for etter valget har han ikke noen stortingsplass når Solberg-regjeringen går av.

Hareide sa til VG at han vil støtte KrF, men at det ikke engang vil holde med et Guds under for at hans karriere i norsk rikspolitikk skal fortsette. Men da Vårt Land snakket med ham klokken 21.30, var han fortsatt optimist:

– Vi fikk nå akkurat de samme sifrene på akkurat samme tidspunkt i 2017. Skulle jeg vært ekspertkommentator, ville jeg sagt at vi lander på samme oppslutning som ved forrige valg, altså 4,2, sier Hareide til Vårt Land

Knut Arild Hareide er nervøs for valgresultatene. (Erlend Berge)

Bollestad: – Vi har mer å kjempe for

Nestleder Olaug Bollestad satt fremst i salen da den første prognosen på 3,9 prosent kom. Den krøp oppover, men falt igjen.

– Det er en stor forskjell på å ha en gruppe på tre og på seks eller syv representanter. Så jeg går for seks eller syv, spøkte Bollestad om forskjellen på over og under sperregrensen.

På spørsmål fra pressen om det er liv og død for partiet, svarer Bollestad:

– Nei, vi har mer å kjempe for. Det er politikken som er viktig. For KrF er det viktig at vår stol på Stortinget ikke står tom. Det handler om de verdiene vi har kjempet for i valgkampen: familier, eldre, valgfrihet. Det har vært stabbesteiner for KrF hele veien. Vi skal ikke gi oss. Vi skal over sperregrensen.

Sammen med henne i vaken var ektemann Jan Frode, plassert sammen med Bollestad helt fremst i salen.

Hun skryter voldsomt av innsatsen partiet har lagt ned i valgkampen.

– Laget vårt har jobbet ekstremt i valgkampen. Vi har jobbet så snørr og tårer tar oss. Fra nord til sør. Fra der jeg kommer fra hvor lokallagene er tett som hagel til i nord der det er mye mere spredt. Derfor er vi et veldig samlet lag. Dette har jeg faktisk tro på, sier Bollestad til Vårt Land.

Dette handler Ikke bare om KrFs styrke på Stortinget, mener hun. Antall representanter påvirker også styrken til KrFs organisasjon, understreker Bollestad. Og det har betydning for partiets fremtid.

Olaug Bollestad var i godt humør før prognosen kom. (Erlend Berge )

Skrint med KrF-veteraner – bortsett fra håpefull Grøvan

– Skulle dette holde seg, er det en triumf for oss, sier avtroppende parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan til Vårt Land.

Grøvan følger sperregrense-dramaet som utspiller seg, der KrF akkurat da var på riktig side av grensen.

– Jeg bryr meg ikke om det blir 4,2 eller 4,1 – bare vi sikrer oss de hårfine stemmene som bringer oss over fire prosent.

– For oss er valgkvelden er god start, sier han.

Etter valgnatten har han bare «rutinearbeid» på Stortinget igjen. Kjell Ingolf Ropstad overtar trolig hans mandat fra Vest-Agder, enten KrF havner under eller over sperregrensen.

Grøvan kjenner til at det i flere lokale valgkretser i Vest-Agder er piler som peker opp for partiet. Og kan gi KrF flere stemmer enn sist i det viktige nøkkelfylket. Avtroppende Grøvan er nær eneste rikspolitiske veteran i KrFs vake.

Bortsett fra Hareide, som deltar under en KrF-valgnatt, er ikke kjente profiler fra tidligere stortingsperioder på plass i vaken i Oslo. I motsetning til for to år siden – under kommunevalgnatten – er heller ikke Kjell Magne Bondevik på plass.

AVTROPPENDE: Hans Fredrik Grøvan bryr seg ikke om desimalen, bare KrFs sluttresultat begynner på fire. (Erlend Berge (foto))

– Jobbet dag og natt

Generalsekretær Geir Morten Nilsen snakket mot i salen da han ønsket velkommen tidligere på kvelden:

– Vi har jobbet dag og natt. Vi er takknemlige. Nå er det valgnatt og vi kan senke skuldrene, sa en optimistisk Nilsen.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad var ikke ventet til vaken før et stykke utpå kvelden. Sammen med nære rådgivere handlet det om å tolke tall og velge ord til Ropstads møte med fotfolket og i partilederdebatten ved midnatt.

Varsler om en mulighet for å havne under 4 prosent gjør at KrFs drama valgkvelden også flytter seg ut i de tre valgdistriktene der partiet må berge seg: Rogaland, Hordaland og Vest-Agder.

Havner partiet under fire prosent, vil det da handle om KrF i kjernefylkene er sterke nok til å sende direktemandatene Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og partilederen selv, Kjell Ingolf Ropstad, til Stortinget. Havner partiet over sperregrensen kjemper de om utjevningsmandatene, på lik linje med de andre partiene over fireprosentgrensen.

KrFs vei til valgdramaet

Ved forrige stortingsvalg var KrF nær ved å havne under sperregrensen. Partiet reddet seg i siste liten med 4,2 prosent.

Siden forrige stortingsvalg har KrF ligget jevnt under sperregrensen.

KrFs valgkamp har hatt mål om å mobilisere grunnfjell i kjernefylker. Før valget ga supermåling med 4,2 prosent partifolk håp.

Flere av de fremmøtte i Vulkan Arena, der KrF er samlet, opplevde også thrilleren og marerittet for fire år siden: Da valgdagsmålingen viste fire prosent ga kurs for en nervenatt, der partiet tidvis var under sperregrensen under opptellingen.

I forrige uke ga gallupene KrF håp. Ikke minst NRKs supergallup, som pekte KrF til 4,2 prosent, akkurat som for fire år siden. Viktigst var tallene som tydet på at KrF var i ferd med å nødvendig påfyll av stemmer fra viktige kjernefylker til den store «landspotten». Den som avgjør om partiet er over eller under sperren.

Men rett inn i helgen kom også tall som pekte ned. Og som utover kvelden kan bli en historisk – og kanskje trist natt – for KrF. Og den thrilleren bølget inn i valgdagsnatten.

Spente sperregrense-partier

Også de andre partiene er samlet for å følge resultatene. Venstre-toppene og Oslo-partiet er samlet på Det Norske Teatret i Oslo, Rødt har invitert til valgvake i Samfunnssalen rett ved Youngstorget i Oslo og Miljøpartiet de grønne har invitert til valgvake på Sentralen i Oslo sentrum.

Lan Marie Berg er MDGs førstekandidat i Oslo. Hun høstet stor applaus da hun entret scenen under MDGs valgvake i Oslo.

I talen sa Berg at mange har prøvd å marginalisere partiet i valgkampen, men at den strategien ikke vil fungere.

– Vi MDG står på riktig side av historien. Siden vi gikk inn i rikspolitikken i 2013, har vi flyttet debatten. Vi har sagt ifra, når de andre ikke turte. Og vi har kjempet når de andre ga opp.

Lan Marie Berg er MDGs førstekandidat i Oslo. Hun høstet stor applaus da hun entret scenen under MDGs valgvake i Oslo. (Erlend Berge)

