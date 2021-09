Her får du resultatet av stortingsvalget

Tallen i denne saken, som blir levert via nyhetsbyrået NTB, blir fortløpende oppdatert. Tallene i grafikken er basert på de offisielle tallene fra Valgdirektoratet.

Resultatet kommer derimot til å endre seg – av og til mye – utover kvelden. For flere av partiene, i hovedsak KrF, Venstre, MDG og Rødt, blir kampen mot sperregrensen sentralt.

Den første prognosen vil gi en indikasjon på årets valgresultat. Prognosen er et regnestykke som prøver å vise hvordan valget ender.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!