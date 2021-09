NRKs supermåling: Rødgrønn trio ett mandat unna flertall

En av grunnene til de to partienes fram- og tilbakegang er at Høyre har lekket 90.000 velgere til Ap, viser bakgrunnstallene til målingen, der 1.000 respondenter har deltatt. Feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.

I en annen måling fra Respons Analyse for Bergens Tidende og VG torsdag får den rødgrønne trioen flertall med 86 mandater.

Da vil valget også bli historisk: Aldri før har alle de ni stortingspartiene kommet over sperregrensa.

Høyre må derimot tåle et fall på 0,7 prosentpoeng til 20,4 prosent. Det er 4,6 prosentpoeng lavere enn i 2017-valget og betyr at partiet kan miste elleve av dagens 45 stortingsrepresentanter.

En eventuell trepartiregjering blir dermed avhengig av støtte fra enten Rødt eller MDG, som begge får en oppslutning på 4,9 prosent, noe som vil gi dem 8 mandater hver. Det er en liten framgang for MDG, mens Rødt står på stedet hvil.

Et slikt resultat vil gi de tre partiene 84 representanter i Stortinget, ett mandat unna flertall.

Arbeiderpartiet er størst, men går tilbake fra forrige supermåling i august med 0,8 prosentpoeng til 24,7 prosent. Det er også godt under valgresultatet fra 2017, da 27,4 prosent av velgerne stemte på Ap

Over 11.500 personer fra samtlige valgdistrikter har deltatt i NRK-målingen , som dermed er langt sikrere enn vanlige meningsmålinger. Feilmarginen er oppgitt til mellom 0,5 og 1 prosentpoeng.

