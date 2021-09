Mexicos høyesterett: Grunnlovsstridig å straffe abort

Direktør for den ikke-statlige rettighetsgruppen GIRE, Rebecca Ramos, sier dette er første gang Høyesterett har diskutert det grunnleggende spørsmålet om abort skal betraktes som en forbrytelse eller ikke i Mexico.

– Men den etablerer presedens for alle landets dommere, og tvinger dem til å opptre på samme måte i lignende saker, sier Mexicos høyesterettsjustitiarius, Arturo Zaldívar.

