Skyggeregjering oppfordrer til opprør mot militærjuntaen

Skyggeregjeringens statsminister, Mahn Winn Khaing Thann, sier i en separat melding på nett at beslutningen om å gå til opprør er utløst av det han kaller «endrede forhold», en situasjon som krever en fullstendig avvikling av militærregimet. Han kom ikke med noen ytterligere forklaring.

Skyggeregjeringens fungerende leder, Duwa Lashi La, ber i en video på Facebook om oppstand mot militærstyret i alle byer og landsbyer over hele landet. Han erklærte at Myanmar befinner seg i en nødssituasjon.

