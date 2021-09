Myndighetene jobber med å plukke ut afghanere som har jobbet for Norge

– USA og Canada var tidlig ute og sa de skulle ta ut alle som hadde jobbet for dem. Danmark hadde en gjennomgang av dette og var positive til å ta ut tidlig i august. Vi var sinker, sier Navarsete.

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete mener prosessen har tatt for lang tid, og viser til at andre land er lenger framme i løypa.

UDI vil behandle alle søknadene etter en ny søknadsordning, som bygger på en tidligere ordning for Forsvarets tolker fra 2015.

Departementet har levert en liste til Utlendingsdirektoratet (UDI) med navn på rundt 400 personer som har jobbet for Norge de siste tjue årene, skriver Klassekampen.

