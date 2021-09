«Sjaman» vil erklære seg skyldig etter storming av Kongressen

Chansley har sittet fengslet i flere måneder, siktet for å hindre en offentlig handling, for flere brudd på offentlig ro og orden og for demonstrasjon i en kongressbygning. Detaljene i den varslede erklæringen er ikke kjent.

Under stormingen av Kongressen var 33-åringen lett gjenkjennelig med sitt karakteristiske antrekk, som inkluderer horn og pelskappe.

– Siden 6. januar har han gått gjennom en prosess med smerte, depresjon, isolasjon, refleksjon og erkjennelse av psykiske helseproblemer og har erkjent at han må jobbe mer med seg selv, sier forsvarer Al Watkins til CNN. Advokaten har flere ganger forsøkt å få Chansley løslatt, men retten har gjentatte ganger kommet fram til at 33-åringen utgjør en for stor fare.

Rundt 600 personer er siktet etter stormingen av Kongressen, og Chansley – som også går under navnet Jake Angell – er en av de mest kjente. Fem mennesker døde under opptøyene, og fire politifolk som var på jobb den dagen, har senere tatt sitt eget liv.

