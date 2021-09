Biden fordømmer høyesterettsbeslutning om abortlov i Texas

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i lavere føderale rettsinstanser fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Biden sier at hans administrasjon vil forsøke å finne måter å omgå den nye loven på slik at det fortsatt skal være mulig å ta abort også etter sjette graviditetsuke.

– Høyesteretts beslutning er et angrep på kvinners grunnlovsfestede rettigheter, sier president Joe Biden i en uttalelse torsdag. Han advarer om at dette vil føre til kaos om tolkning av grunnloven.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!