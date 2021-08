Seks dømt til døden i Bangladesh for drap på homofile

Det er første gang en domstol har hatt en sak om vold mot homofile. Homofili er ellers forbudt i Bangladesh, og det var skjerpet sikkerhet rundt domstolen under rettssaken.

Fire av de seks dømte er fortsatt på frifot, mens to andre ble frifunnet.

Xulhaz Mannan, som var redaktør av et tidsskrift for Bangladeshs lesbiske og homofile, og en annen aktivist, Mahbub Tonoy, ble hakket i hjel i en leilighet i Dhaka i 2016.

