Rune Berglund Steen går av som leder for Antirasistisk Senter

Steen begynte på Senteret som kommunikasjonsansvarlig i 2010 og tiltrådte som daglig leder i 2013.

– Det har vært et privilegium å få spille en så sentral rolle i en så viktig samfunnsinstitusjon i så mange år. Det vi jobber med, er essensielt for mange mennesker i dette samfunnet – for folks muligheter, verdighet og trygghet, sier han i en pressemelding.

Styret takker ham for innsatsen og beskriver ham som en markant leder.

– Han har satt Senteret på kartet med sterk faglighet og kommer til å spille en viktig rolle fremover i kampen mot rasisme, sier styreleder Manuela Ramin-Osmundsen.

Nestleder Linda Tinuke Strandmyr vil fungere som daglig leder til ny leder er ansatt.