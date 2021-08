Åslaug Haga har tro på at småbønder kan brødfø verden

– Småbønder som selv sulter har et fantastisk potensial til å forbedre sin egen situasjon, og til å forbedre verdens matforsyning, hevder Åslaug Marie Haga.

Den tidligere olje- og energiministeren er assisterende visepresident av Det internasjonale jordbruksutviklingsfondet (IFAD). IFAD er en FN-organisasjon som gir utviklingshjelp til verdens fattigste småbønder.

Fokus på småbønder

Åslaug Haga forteller at 80 prosent av verdens fattigste bor på landsbygda. De fleste er småbønder.

Ny forskning viser at verdens småbønder produserer over en tredjedel av verdens matkalorier. Forskningen betegner jordbruk på under to hektar som småbruk.

Hvis vi setter småbønder i stand til å produsere mer, får vi mer mat, og de får økt inntekt. Slik bekjempes både matmangel og fattigdom, sier Haga.

Åslaug Marie Haga

Norsk diplomat, organisasjonsutvikler og tidligere politiker (Sp)

Avslutter i disse dager sitt virke som assisterende visepresident av Det internasjonale jordbruksutviklingsfondet (IFAD).

IFAD er en FN-organisasjon som gir utviklingshjelp til verdens fattigste småbønder.

Haga er ansatt som ny leder for Norwea, Den norske forening for vindenergi.

Haga har vært stortingsrepresentant, leder av Senterpartiet og statsråd med tre ulike ministerposter i den forrige rødgrønne regjeringen.

Nok mat, men ikke nok næring

Ifølge FN produserer verden allerede nok mat til alle.

– Verden produserer allerede nok kalorier, men det er et betydelig problem at vi ikke produserer nok næringsrik mat, presiserer Åslaug Haga.

Hun utdyper at 60 prosent av verdens kalorier kommer fra kun fire planter: Mais, hvete, ris, og poteter. Disse planter har blitt avlet til å produsere mest mulig, men har dermed også endt opp med lavt næringsinnholdet, forklarer hun.

– Det er altså en del av løsningen å sette småbønder i stand til å produsere mer mangfold.

Åslaug Haga legger til at én grad stigning i gjennomsnittstemperatur reduserer avling med 2 prosent. Dermed forsterker klimautfordringen matutfordingen, som allerede går i feil retning.

– Småbønder må bruke mindre gjødsel og gift, for å minske miljøbelastningen.

Denne sammenhengen av mat, fattigdom, helse, og miljø gjør at utfordringene i disse områdene kan bekjempes effektivt ved å satse på småbønder, mener Åslaug Haga.

MATHELT: Denne senegalesiske småbonden var deltaker på et prosjekt støttet av IFAD. Over 60 prosent av deltakerne var kvinner. Deltakerne økte verdien til deres produksjon i snitt med nesten 50 prosent, og inntekten deres med 11 prosent. (Guillaume Bassinet)

Matsystem i krise også i Norge

Med «matsystem» betegner FN samspillet av alt som gjøres innen produksjon, prosessering, transport, og forbruk av mat.

Også i Norge er feilernæring et problem, påpeker Åslaug Haga. Vi må redusere prisen på næringsrik mat i den vestlige verden, og vi må utvikle landbruk som produserer mer mangfoldig, miljøvennlig, og næringsrik mat.

– Det medfører ikke nødvendigvis at maten blir dyrere, forsikrer hun.

Forskningen viser at småbønder produserer mer mat per areal enn industrielt jordbruk.

For Åslaug Haga er det viktig at forbrukeren har et bevisst forhold til hva han eller hun spiser og hvordan maten er produsert. Hun påpeker at hva vi spiser er viktig for mennesker verden over.

Haga er sikker på at forbrukerne ønsker å gjøre riktige valg. Myndighetene må bidra til gode sertifiseringsordninger, mener hun.

Toppmøte - og vindkraft

For tiden forbereder Åslaug Haga FNs globale toppmøte om matsystemer, som finner sted i september.

Å reformere verdens matsystemer er et av de nyttigste tiltakene for å nå bærekraftsmålene, ifølge FN.

– Møtet vil sette oss i stand til å se de globale sammenhengene mellom mat, fattigdom, helse, og miljø, slik at vi kan greie utfordringene, sier Haga. Men selv avslutter Haga sitt arbeid for IFAD i forkant av toppmøtet. I disse dager starter hun som administrerende direktør i Den norske forening for vindenergi (NORWEA).

De siste årenes pandemi fikk henne til å innse at det ble vanskeligere enn før å reise. Derfor søkte hun etter nye utfordringer her hjemme.

– Nå skal jeg få lov til å ta mitt store grønne hjerte hjem til Norge, avslutter hun.

