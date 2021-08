Afghanistankomiteen: – Gjenforen barn og foreldre i Norge

Torsdag lander tre fly fra Afghanistan med til sammen 318 passasjerer på Gardermoen.

– Passasjerene inkluderer både norske borgere, andre som kvalifiserer for innreise, og afghanere med behov for beskyttelse, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Norge har nå evakuert totalt 970 personer fordelt på 12 flyginger til Oslo.

Fredag forrige uke ble Terje Watterdal evakuert fra Afghanistan. Han er Afghanistan-komiteens landdirektør. På flyet hjem fra Kabul holdt han rundt en ett år gammel gutt og sang vuggesang for ham.

– Skeivt fokus på barna som kommer til Norge

Han understreker at det er viktig å huske på de millioner av barn som er igjen i landet:

– Det er viktig å fokusere på barna som nå kommer til Norge. Men, det er også viktig å huske på de 12–15 millioner barna som er igjen i Afghanistan. Det blir litt skeivt å bare fokusere på de titalls barna som kommer til Norge fra Afghanistan, sier han til Vårt Land

Terje Watterdal sier han tror norske barnevernsmyndigheter vil gjøre det de kan for å ta vare på barna som kommer fra Afghanistan. Han tror norske myndigheter vil samarbeide med norske Røde Kors, internasjonale Røde Kors og afghansk Røde Halvmåne for at barna kan bli gjenforent med familien sin.

– Så håper jeg personlig at barna blir gjenforent med foreldrene her i Norge.

Det er nå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som tar hånd om de afghanske barna som ankommer Norge.

Frykter større humanitær katastrofe

Watterdal oppfordrer verdenssamfunnet med å fortsatt gi støtte til Afghanistan.

– Verdensbanken har kuttet støtten til afghanske myndigheter, for å presse Taliban. Per i dag er det derfor ingen jordmødre, leger eller sykepleiere som får lønn. Det vil lede til en enda større humanitær katastrofe enn den vi allerede ser i dag. Som medlem i Verdensbanken har Norge et medansvar for dette.

Taliban har tidligere satt 31. august som absolutt siste frist for all militær tilstedeværelse i landet. Mange land, deriblant Norge, har tatt til orde for at denne fristen burde forlenges.

Jobber døgnet rundt

Utenriksdepartementet opplyser at det jobbes døgnet rundt for å kunne hjelpe flest mulig med å reise ut av Kabul. Dette inkluderer både norske borgere og personer med gyldig oppholdstillatelse og afghanske borgere med behov for beskyttelse.

– Vi vet ikke hvor lenge utreise vil være mulig, men tidsvinduet kan være svært kort. Vi kan derfor ikke gi noen garanti for at vi vil greie å hjelpe alle norske borgere som ønsker å reise hjem i denne omgang, sier Søreide.

Tidsvinduet krymper

Vårt Land skrev onsdag om tidsvinduet for å få kvinneaktivister og menneskerettighetsforkjempere ut av Afghanistan.

– Vi har kanskje ikke mer enn 48 timer, sa Ingrid Rosland i Raftostiftelsen onsdag.

USA og Nato skal være ute av Afghanistan innen tirsdag 31. august. Taliban har sagt at de ikke vil utsette denne fristen, og USAs president Joe Biden vil heller ikke bli lenger. Til tross for at flere allierte land har protestert, vil Biden fortsatt trekke de siste amerikanerne ut innen førstkommende tirsdag.

Frykt for terrorangrep ved flyplassen

Torsdag advarte den britiske statssekretæren for de væpnede styrker, James Heappey, om at de har fått svært troverdige meldinger om et terrorangrep ved flyplassen i løpet av få timer.

Både Heappey, USA og Australia ber folk holde seg unna flyplassen, der tusener av mennesker står tettpakket utenfor murene i håp om å flys ut av Afghanistan. Ifølge BBC er det så mange som 10.000 mennesker der nå.

Det norske forsvaret sier de er godt forberedt på et mulig IS-angrep ved flyplassen i Kabul etter flere advarsler om et nært forestående angrep.

– Vi opererer ikke alene der nede. Vi er en del av en koalisjon, og vi har god informasjonsutveksling innad i koalisjonen, sier talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, til Nettavisen.

– Vi bygger trusselbilde sammen og iverksetter tiltak sammen. Det er helt naturlig for en militær avdeling å tilpasse seg det trusselbildet som til enhver tid er gjeldende, sier han.

Så langt er 80.000 mennesker evakuert fra flyplassen i Afghanistan, mens 10.000 mennesker oppholder seg på og ved flyplassen i Kabul, melder BBC.