Pris til Vårt Lands salmedugnad

Onsdag kveld gikk den årlige utdelingen av Medieprisen av stabelen i Oslo. Der vant Vårt Land prisen «Årets redaksjonelle event» for fjorårets salmedugnad.

Kulturredaktør Arne Borge mottok prisen på vegne av kulturredaksjonen.

– Det var utrolig gøy å vinne mot så sterke motkandidater. Det er et resultat av et veldig sterkt lagarbeid i avisa - men først og fremst må den største takken gå til alle artistene som stilte opp, sier Borge til Vårt Land.

De øvrige nominerte i kategorien var Bergens Tidende for Talentfestival, NRK Super for Superbussen, og NRK for Alltid sammen og Kåss til kvelds - allsang hjemmefra.

Dette var salmedugnaden

Da Norge stengte ned 12. mars, inviterte Vårt Land en rekke norske artister til å delta i en salmedugnad. De fikk følgende bestilling: «Velg en salme du er glad i, som du syns oppleves viktig akkurat nå. Spill den inn på video hjemme og del den med oss».

Hver dag ved lunsjtider delte Vårt Land en ny salme med lesere på vl.no og på Facebook.

Salmedugnaden bestod av 27 publiserte salmebidrag. De fikk til sammen 284.000 visninger, 50.000 likerklikk og 5.500 delinger via Facebook. Moddi, Ellen Andrea Wang, Hilma Nikolaisen, og Trygve Skaug var noen av artistene som bidro i dugnaden.

– Musikerne ble svært hardt rammet av pandemien i fjor. De har som regel en sårbar frilansøkonomi og ble møtt med avlyste konserter. Likevel tok vi sjansen på å spørre dem om å bidra, og responsen var overveldende, sier Borge, som legger til:

– Det vitner om et uselvisk ønske om å dele av sitt musikalske talent, som jeg synes er rørende.

Dugnaden ble fulgt opp med julesalmedugnad i desember, da Odd Nordstoga og Karoline Krüger var blant de 26 bidragsyterne.

Se dag én her: Trygve Skaug

Første artist ut, mandag 24. mars, var den folkekjære poeten og artisten Trygve Skaug. Han valgte salmen «Stor er din trofasthet» (#322)

– Den har vært med meg på store ting i livet siden jeg hørte den for første gang som 16-åring. Det er en sang jeg alltid kan synge uansett hva slags humør jeg har eller hvor stor eller liten tro jeg har akkurat den dagen, sier Skaug.

Salmedugnad: Pål Moddi Knutsen

Salmedugnaden tok en uventet vending da Pål Moddi Knutsen komponerte sin egen melodi til Helge Stangnes› folkekjære «Havsalme» (#452).

– Jeg er vokst opp ved kysten og vant med en Vårherre som er litt mer konkret, som er der ute i hav og i vind, sa Moddi, som er fra Senja, om sitt valg. Salmen er spilt inn på Torshov i Oslo.

---

Medieprisene 2021

Medieprisene arrangeres av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og ble i år tildelt journalistiske bidrag fra pandemi-året 2020.

Årets to juryer har bestått av Hanna Thorsen (NRK Dagsrevyen), Inger Therese Holgersen (Haugesunds Avis), Kim Riseth (Namdalsavisa), Bjørn Bore (Vårt Land), Marius Karlsen (Helt Digital), Eivor Jerpåsen (Amedia), Ulla Kristine Rafaelsen (P4) og juryleder Trine Ohrberg (MBL).

---