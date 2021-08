Færre enn noen gang mottok kontantstøtte i juni

Hvor mange som mottar kontantstøtte, har store sesongvariasjoner. Juni er den måneden der andelen og antallet er høyeste. Det skyldes at mange barn fyller ett år i løpet av perioden januar til juni, men ikke får barnehageplass før i august. Mens de venter på barnehageplass, kan foreldrene få utbetalt kontantstøtte. Vanligvis blir andel og antall halvert i september.

– Nedgangen skyldes blant annet at det de siste årene har blitt født færre barn, og at det er færre som har krav på kontantstøtte, sier han.

