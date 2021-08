Sju pågrepet etter Sian-demonstrasjon

Sian-demonstrasjonen begynte klokka 13 og avsluttet klokka 15. Grøttum sier at færre motdemonstranter dukket opp enn politiet hadde regnet med. Totalt deltok i underkant av 100 personer fra ulike fraksjoner, ifølge operasjonslederen.

Når det gjelder antall personer som ble visitert, jobbet politiet lørdag ettermiddag med å få oversikt over dette.

– En skulle tas ut, og seks andre blandet seg borti. Det er litt usikkert hva de vil bli anmeldt for, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

