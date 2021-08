SSB: Fødselstallet stiger etter koronaen

I alt teller befolkningen nå over 5,4 millioner.

Fødselsoverskuddet ender dermed på 5.100, noe som er det høyeste i et andrekvartal siden 2017, ifølge SSB.

– I økonomisk usikre tider og i krisetider er det heller slik at folk ofte utsetter å få barn, sa demograf Astrid Syse til NTB i juli.

SSB har tidligere uttrykt overraskelse over de stigende fødselstallene – etter et år med koronapandemi.

