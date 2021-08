Knekk for KrF i «supergallup» - nå brenner det i kjernefylkene

I Rogaland - som alene skaffet KrF 17,2 prosent av velgerne på landsplan - noteres KrF til lave 4,6 prosent. Det skiller 0,7 prosentpoeng ned til partiet Rødt. Også i Hordaland synker partiet.

Målingen gir KrF bare to representanter på Stortinget - mot åtte i dag. I flere valgkretser er dramaet stort for et KrF i sperregrensekamp.

Norstats såkalte «supergallup» for NRK er gjort blant hele 11.400 spurte. I hvert fylke har Norstat gjennomført målinger blant 600 velgere. Vårt Land har fra NRK fått tilgang til bakgrunnstallene - og gjennomgår KrFs stilling spesielt.

Færre er lojale - rett før kampen står

Sammenlignet med tilsvarende måling i juni, synker KrF med 0,5 prosentpoeng. Skulle oppslutningen på 3,1 prosent stemme med velgerkartet akkurat nå, vil KrF ha anslagsvis 27.000 stemmer å hente inn for å nå sperregrensen.

Færre velgere er lojale: Bare 57 prosent av partiets 2017-velgere ville stemt KrF på nytt. Også antallet usikre velgere øker.

På landsplan vinner KrF anslagsvis 1000 velgere fra Høyre, men lekker 6.000 til Sp og rundt 3.000 hver til Ap, MDG og gruppen «andre». Vårt Lands gjennomgang tyder imidlertid ikke på at Partiet De Kristne og Sentrum fremstår som store stemmetyver.

KrF er nå minst av stortingspartiene. Av de små i sperregrensekamp går Venstre svakt frem til 3,3 prosents oppslutning, Rødt til 4,9 og MDG til 4,3.

Kalddusj i det «sikre» Bollestad-fylket

Men det er altså i de viktige kjernefylkene det virkelig brenner for KrF, om supergallupen har fanget stemningen rett. I Møre og Romsdal holder partiet noenlunde stillingen fra juni. Men i Olaug Bollestads Rogaland møter partiet solid motvind:

4,6 prosents oppslutning er nær en halvering ut fra de 8,4 prosentene KrF fikk for fire år siden. Med 9,8 av velgerne bak seg er Senterpartiet nå dobbelt så stort. Hele 5.600 KrF-velgere beregnes å sitte «på gjerdet». Sp tapper KrF mest, men rundt 1.500 søker til gruppen av andre partier.

Også på forrige «supergallup» i juni ble KrF målt lavt - til 6,3 prosent – i Rogaland. En trøst for fylkespartiet var det at avisen Stavanger Aftenblad kort etter noterte KrF over valgresultatet fra 2017.

STOR JOBB: Selv om alle galluptall har usikkerhet ved seg, får KrFs ledertrio nå en kalddusj. Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø er i spissen for et parti som mangler nær 30.000 stemmer for å nå sperregrensen. (Erlend Berge)

Målingen: Uten mandat i Hordaland - Ulstein sliter

Statsråd Dag Inge Ulstein sliter også kraftig i kampen for å berge et direktemandat for KrF i Hordaland. Partiet synker ett prosentpoeng siden juni og måles til 3,8 prosent i det tradisjonsrike KrF-fylket.

Ulstein overtok førsteplassen på stortingslisten etter eks-leder Knut Arild Hareide. Men KrF ligger nå 1,7 prosentpoeng bak resultatet i 2017. I Hordaland ville bare halvparten av velgerne fra den gang stemt KrF på nytt og både Ap, Sp, Frp, MDG og «andre» tapper KrF.

---

Kampen mot sperregrensen

Ved forrige stortingsvalg karret KrF seg så vidt over sperregrensen og samlet 4,2 prosent av velgerne.

Kommer et parti over sperregrensen, blir det tildelt et knippe utjevningsmandater. Etter forrige valg kom fem av KrFs åtte representanter fra utjevningsordningen.

Norstats supermåling for NRK er tatt opp i tidsrommet 28. juli til 11. august.

---

Synker i Agder - i øst er SV blitt større

Mest lojale er KrF-velgerne i valgkretsen Vest-Agder, der partileder Kjell Ingolf Ropstad topper listen. I Aust-Agder, som han er valgt fra i dag, rykker KrF hele 2,6 prosentpoeng tilbake. SV er nå større enn KrF i fylket.

Om målingen var valg, ville Ropstad fått stortingsplass fra Vest-Agder. Men også der faller KrF – med over prosenten siden juni. I 2017 fikk KrF 12,3 prosent i Vest-Agder. Nå oppnår partiet 11 prosent, men i den oppslutningen ligger det gevinst fra Høyre.

Ropstad berger seg - men Sp stikker i fra

Selv om velgerne i Vest-Agder er KrFs mest lojale, kan Ropstads mandat være usikkert nå like før valgkampinnspurten. Partiet synes å berge seg fordi Høyre taper et av sine to mandater. I kampen om fylkets fem direktemandater har Sp vokst seg seks prosentpoeng større enn KrF, som også blir slått av Frp.

KrFs lyspunkt i NRKs stormåling er fremgang til fem prosent i Telemark. I Vestfold holder KrF stillingen fra juni, mens partiet i Oslo samler bare 1,1 prosent av velgerne.

