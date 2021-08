ET BUDSKAP: Kirkens SOS får inn regelmessige samtaler fra unge som er bekymret for klima og deres fremtid. – Det er håp. Det er mulig å finne mening i livet selv om det kan se svart ut akkurat nå. Til de unge understreker vi at de har verdi, de er gode nok og det er mulig å finne håp og tro på framtiden, sier generalsekretær Lasse Heimdal. (Erlend Berge (foto)) (Tuva Skare)