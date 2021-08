Sibir står i brann: – Klimaendringer har skylden

– Det vil være skadelig for oss alle, for hele verden, sier Fjodorov.

Fjodorov frykter at de mange brannene på sikt også kan få permafrosten i regionen til å smelte.

– Det har vært mer hete og tørke enn forventet disse stedene. Dette er helt klart et resultat av klimaendringer, sier han.

Ifølge det russiske skogverket har over 110 millioner mål skog hittil i brent i Russland, og dette tilsvarer et område på størrelse med Norges største fylke Troms og Finnmark, samt Nordland. Det er langt mer enn gjennomsnittet på 89 millioner mål årlig de siste 20 årene.

KAMPEN MOT FLAMMENE: Frivillige har forsøkt å grave korridorer for å hindre skogbrannene i å spre seg. (Ivan Nikiforov/AP)

Nikita Andrejev, leder i Gornij-distriktet der noen av de største brannene herjer, forteller at distriktet bare har mottatt 6 rubler fra sentrale myndigheter, rundt 70 øre, per 10 mål som må beskyttes. Det er langt fra nok til å kunne bekjempe skogbranner som oppstår.

EN REKKE BRANNER: Allerede i midten av juni rykket brannmenn ut for å prøve å stoppe skogbrann i nærheten av byen Andreyevsky i Sibir. (Maksim Slutsky/AP)

Lokale brannmannskaper har lenge klaget over underbemanning og underfinansiering, og kritiske røster mener myndighetene må ta sin del av skylden for noen av brannene. De viser til dårlig skogforvaltning, dårlig beredskap og en lov fra 2015 som gir russiske regioner anledning til å overse skogbranner dersom kostnadene ved å bekjempe dem overstiger de antatte skadene.

President Vladimir Putin lovet nylig å sender forsterkninger til området, både i form av flere brannfly og flere brannmannskaper for å avlaste de 4.200 som alt er i sving.

Fortsatt gjenstår minst én måned av skogbrannsesongen, og lite tyder på at brannmannskaper skal lykkes med å slukke de mange brannene.

HJELPER TIL: Mange frivillige er med på innsatsen for å prøve å stanse skogbrannene. (Ivan Nikiforov/AP)

Regionen fungerer i praksis slik kanarifugler tidligere gjorde i kullgruvene og gir et tydelig varsel om klimakrisen, sier Fjodorov.

Sakha, også kjent som Jakutia, er en permafrost-region på størrelse med India, men har under 1 million innbyggere.

– Det naturen viser oss, både i fjor og i år, er en påminnelse om at vi ikke må sette vår lit til naturen. Det er på tide at vi begynner å forberede oss, sier direktøren ved Melnikov Permafrost-instituttet i Jakutsk.

Også i forfjor og i fjor ble Sakha-regionen herjet av voldsomme skogbranner, og Fjodorov har mistet troen på at naturen selv kan ordne opp i form av regn og fuktig vær.

Årets branner har til nå lagt 87 millioner mål skog i aske, et område på størrelse med Serbia.

Det er en uvanlig sommerdag i det som er kjent som verdens kaldeste by. For første gang på flere uker er himmelen noenlunde klar, ikke oransje av røyk fra de store skogbrannene som herjer i Sakha-regionen.

Aleksandr Fjodorov kaster et blikk ut kontorvinduet mot de store skogsområdene som omgir byen Jakutsk i Sibir.

