Grekerne begynner å få kontroll på brannene. Skadene er enorme

I Aten er folk rasende over tapet av mye av en av byens siste naturreserver, mens det historiske Olympia med nød og neppe unnslapp å bli flammenes rov.

EU-land og andre land har sendt 21 fly, 250 kjøretøyer og over 1.200 brannmannskaper. På Peloponnes bidrar blant annet mannskaper fra Tsjekkia, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Mange grekere innrømmer at katastrofen kunne blitt mye verre om det ikke var for hjelpen fra utlandet.

Kritikken vokser mot myndighetene som i juni ennå insisterte på at de var godt forberedt på brann. Ilden fikk godt tak på grunn av knusktørt landskap etter en lang hetebølge som for en stor del skyldes klimaendringer.

Edipsos, som er en av Hellas’ viktigste resortbyer og normalt ville hatt titusener av ferierende i august, står tom, og hotellene må refundere en million euro for kansellerte bookinger.

Men han påpeker at mange bedrifter risikerer konkurs etter en ødelagt turistsesong, og at skadene på naturmiljøet vil ha økonomiske følger i flere tiår.

– I dag så vi sollyset for første gang på flere dager, sa han etter at de tjukke røykskyene hadde lettet litt.

– Jeg tror vi kan si at vi gradvis får kontroll over brannfronten, sier Yiannis Kontzias, ordfører i Istaia på nordspissen av Evvia, som lenge var truet av brannen.

