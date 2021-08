Vil kurse religiøse ledere om holocaust

Imam Noor Ahmad Noor fra Drammen er fratatt sin stilling i moskeen etter at han ble politianmeldt for hatefulle ytringer mot jøder og oppfordring til straffbar handling.

Noor har senere beklaget ytringene sine. Senaid Kobilica, styreleder i den andre paraplyorganisasjonen, Muslimsk Dialognettverk (MDN), mener likevel slike saker kan gjøre hverdagen for muslimer enda verre.

– Denne type hatprat og retorikk må slås hardt ned på. Særlig de siste tjue årene har muslimer selv kjent hatprat, fordommer og stigmatisering på kroppen, sier Kobilica til Aftenposten.

[ Vårt Land: Noor suspendert etter antisemittiske uttalelser ]

Vil kurse ledere om Holocaust

Han foreslår at kurs om europeisk historie, holocaust og folkemord blir en del av etterutdanningen for religiøse ledere. Han mener det er viktig at ledere har kunnskap om det som skjedde for 50 og 100 år siden, for å hindre nye overgrep.

Det muslimske nettverket Minhaj-ul-Quran, Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk, Det mosaiske trossamfunn og Antirasistisk Senter har alle tatt avstand fra imamens ytringer.