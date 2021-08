Rekordinnmelding til MDG etter klimarapport - se utviklingen hos de andre partiene

Etter mandagens lansering av FNs klimapanels rapport, har Miljøpartiet De Grønne (MDG) fått over 500 nye medlemmer. Det melder NTB.

«Aldri før har MDG fått så mange nye medlemmer på så kort tid», skriver partiet i en pressemelding.

– Vi ble alle sammen dypt berørt og skremt av FN-rapporten som ble lagt fram i går. Den viser tydelig at klimakrisen er enda mer akutt enn forskerne tidligere har fryktet. Men i stedet for å føle avmakt ser jeg nå at folk blir engasjert, sa partileder Une Bastholm til NTB.

Klimarapporten, som ble offentliggjort klokken 10 på mandag, presenterte flere ubeleilige sannheter: Ekstremvær har blitt vanligere, klimaendringene skjer raskere enn forventet, og det er ikke lenger noen tvil om klimaendringene er menneskeskapte.

Oppfordringen fra FNs generalsekretær António Guterres var klar og tydelig: Stopp all leting etter olje, kull og gass.

Høyre: – MDG er et særinteresseparti

Det siste tallet på antall nye medlemmer i MDG er 555, opplyser kommunikasjonssjef i MDG, Nils Mørk, til Vårt Land tirsdag ettermiddag. De øvrige partiene er ikke i nærheten av en liknende medlemsvekst i løpet av det samme døgnet.

Partiet som har fått inn flest medlemmer i rent antall etter MDG er Høyre med 36 nye medlemmer. At MDG har opplevd en stor og rask medlemsvekst i kjølvannet av klimarapporten, får ikke røde varsellamper til å lyse i Høyre kontorer.

– Hvis ikke MDG hadde fått nye medlemmer etter klimarapporten, ville jeg vært overrasket. Jeg tenker det gjenspeiler at de er et særinteresseparti, sier Sigrun Strømsøyen Gudevang, Høyres assisterende generalsekretær og organisasjonssjef, til Vårt Land.

– Høyre, men også Venstre, er partier som har en mye større bredde i politikken, legger hun til.

Mandag kveld var det også valgkampens første partilederdebatt. Også den kan ha påvirket innmeldingstallene til flere av partiene.

Venstre: – Opplever flere henvendelser enn vanlig

Venstre har ikke hatt anledning til å se på medlemsutviklingen det siste døgnet, men pressesjef Thomas Tangen sier han er overbevist om at klimarapporten har ført til økt engasjement i befolkningen. Partiet opplyser at de har fått flere henvendelser enn vanlig den siste tiden, og at de har fått 46 nye medlemmer siden forrige uke. Dette ser partiets generalsekretær Marit Meyer som en trend som har vart over flere måneder.

– Vi har opplevd positiv medlemsutvikling i hele år. Vi opplever økende støtte for politikk som reduserer utslippene, og løser klimakrisen, sier Meyer til Vårt Land.

Antall innmeldinger etter klimarapporten/det siste døgnet

MDG: 555

Høyre: 36

Rødt: 28

Arbeiderpartiet: 20

Ikke rapportert: SV (Hadde nettsideproblemer mandag), Frp, Sp og KrF (oppgir medlemstall ved årsskifte)

Venstre: 46 (Den siste uken)

Tallene som presenteres i saken er enten tall fra kl 10 mandag eller generelt det siste døgnet.

Gikk ikke an å melde seg inn i SV

– En feil på vår nettside i går gjorde dessverre at det ikke var mulig å melde seg inn store deler av dagen, skriver Martin Grüner Larsen (SV) i en e-post til Vårt Land.

Feilen har ført til at partiet ikke vet hvor mange som har forsøkt å melde seg inn.

– Det var en del økt pågang på sosiale medier i går, men vanskelig å vite akkurat hvor mye vi ville fått. Men siden er nå oppe og går igjen og vi håper selvsagt at folk vil melde seg inn og tar imot alle som vil ha en forandring for klima, rettferdighet og ny regjering.

