Urfolksaktivister drepes daglig i Amazonas

Bolsonaro fikk nylig også gjennom en lovendring der de som på ulovlig vis tar seg inn i områder som tidligere tilhørte urbefolkningen, kan få papirer fra myndighetene på at de er rettmessige eiere.

De siste tolv månedene er 8.712 kvadratkilometer med skog, et område som nesten tilsvarer Rogaland, rasert i Amazonas, ifølge det brasilianske forskningsinstituttet INPE.

Etter at Jair Bolsonaro overtok som president i Brasil i 2019, har avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas økt kraftig. Bolsonaro har gjort det klart at han vil satse på landbruk og annen næringsvirksomhet i regnskogen, ikke miljøvern.

Urbefolkningen i Amazonas kjemper en intens kamp for å bevare regnskogen, som også trues av klimaendringene. Mange må bøte med livet når de tar opp kampen mot kriminelle og mektige næringsinteresser.

