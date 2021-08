Provinshovedstaden Kunduz erobret av Taliban

Kunduz er den mest betydningsfulle erobringen for Taliban siden en massiv offensiv startet over hele Afghanistan da utenlandske styrker i mai innledet siste fase av tilbaketrekkingen.

– Etter harde kamper og ved Guds nåde har mujaheddin erobret hovedstaden i Kunduz-provinsen, melder Taliban selv.

En AFP-medarbeider i byen bekrefter at byen er falt, og at Taliban har tatt kontroll over alle viktige offentlige bygninger.

Både guvernørpalasset, politikammeret og fengselet er inntatt av Taliban, sier provinsrådsmedlem Ghulam Rabani Rabani og legger til at kamper fortsetter ved flyplassen og andre steder

Et annet medlem av provinsrådet, Amruddin Wall, sa søndag morgen at noen av sikkerhetsstyrkene hadde trukket seg tilbake i retning flyplassen, mens en annen innbygger beskrev kaotiske forhold.

Fullt kaos

– Taliban har nådd fram til byens hovedtorg, og fly bomber dem. Det er fullt kaos, sa en beboer, Abdul Aziz, på telefon.

Forsvarsdepartementet sier imidlertid at regjeringsstyrkene er i gang med å gjenerobre viktige anlegg, og hevder at radio- og TV-byggene er renset for Taliban-krigere.

Kunduz har vært et mål for Taliban lenge. De inntok byen i korte perioder i 2015 og 2016, men klarte ikke å holde den lenge.

Byen er en av landets største med 340.000 innbyggere og er et viktig knutepunkt mellom hovedstaden Kabul og Nord-Afghanistan.

Søndag ble det også meldt at Taliban har overtatt alle viktige bygninger i Sar-e-Pul, som er hovedstad i provinsen av samme navn, og at myndighetene har forskanset seg i en militærleir som nå er beleiret av Taliban.

Taket glipper i nord

Med Kunduz' og Sar-e-Puls fall synes regjeringens fra før svake kontroll over Nord-Afghanistan å glippe for hver time som går.

Nord-Afghanistan har lenge vært oppfattet som Taliban-fiendtlig, og det var der Taliban møtte sin hardeste motstand fra flere forskjellige militser på 90-tallet.

De to byene er den tredje og fjerde provinshovedstaden Taliban har erobret på tre dager. Afghanistan har 34 provinser.

Fredag tok de Zaranj i Nimroz, og lørdag fulgte de opp med å innta Sheberghan i Jawzjan-provinsen, som er krigsherren Abdul Rashid Dostums hjemby.

Det er også harde kamper ved Herat i vest og Kandahar og Lashkar Gah i Helmand i sør.

Søndag ble det meldt at et helsesenter og en skole i et Taliban-kontrollert område ble ødelagt i et flyangrep på Lashkar Gah for å bremse Talibans framrykking. 54 talibanere ble drept i angrepet, ifølge forsvarsdepartementet.