Også Antirasistisk Senter anmelder Drammen-imam

Imamen er allerede anmeldt for de samme forholdene av en privatperson etter at det kom fram at han blant annet skrev at Hitler sparte noen jøder for å vise verden hvor onde de er.

Imamen har senere beklaget og slettet innleggene. Antirasistisk Senter omtaler innholdet på mannens Facebook-profil som grovt antisemittisk.

– Vi er nå i gang med å skrive anmeldelsen, opplyser Antirasistisk Senter.

Mannen har overfor Drammens Tidende forklart at innleggene ble skrevet i frustrasjon over angrep på Gazastripen.

[ Imam anmeldt for jødehat – prester vil fortsette samarbeidet ]

[ Kritiserer dialogprest for å være tannløs mot jødehat ]