Taliban har erobret provinshovedstad

– Byen har falt til Taliban, sier viseguvernør Rohullah Gul Khairzad til Washington Post.

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av Afghanistan, men Zaranj er den første provinshovedstaden de kontrollerer fullt ut.

Ifølge afghanske medier har opprørerne inntatt provinsforsamlingen og tatt kontroll over flyplassen i byen. De skal også ha sluppet fri fanger fra fengselet.

FNs sikkerhetsråd skulle fredag diskutere den forverrede sikkerhetssituasjon i Afghanistan. Det åpne møtet kommer etter forespørsel fra den afghanske regjeringen, samt fra Norge og Estland, ifølge diplomater AFP har snakket med.

Likvidering

Talibans offensiv i byene ble fredag tydelig da sjefen for den afghanske regjeringens mediesenter, Dawa Khan Menapal, ble skutt og drept like ved en moske i Kabul. Taliban var raskt ute med en medieuttalelse om at det var de som sto bak handlingen som angivelig ble utført av en «hellig kriger».

Opprørerne varslet for få dager siden ta de ville gå etter ledende medlemmer av regjeringsapparatet som hevn for flyangrep.

– Nok en gang har brutale terrorister begått en feig handling og tatt livet av en patriotisk afghansk borger, sier innenriksdepartementets talsmann Mirwais Stanikzai.

Tirsdag ble boligen til Afghanistans forsvarsminister angrepet i den grønne sonen i Kabul, et strengt bevoktet og angivelig trygt sted. Det var første gang på flere måneder at Taliban gjennomførte angrep i hjertet av hovedstaden.

Mangler forsterkninger

Politiet i Zaranj bekrefter overfor Reuters at Taliban har inntatt byen, og en talsmann kritiserer Kabul-regjeringen for ikke å ha sendt nok forsterkninger.

Bilder i sosiale medier viser væpnede opprørere i gatene og i sosiale medier hevdes det at butikker nå blir plyndret av byens innbyggere.

Det bor om lag 200.000 mennesker i Nimroz, som er en av Afghanistans 34 provinser og grenser mot Iran og Pakistan. I provinshovedstaden bor det om lag 50.000 mennesker.

Fra før kontrollerer Taliban store deler av Lashkar Gah, hovedstaden i Helmand-provinsen.

Det har de siste uka også pågått harde kamper i byene Kandahar og Herat, hovedsteder i provinsene med samme navn.

Islamist-bevegelsen har trappet opp sin offensiv etter at amerikanske og andre vestlige styrker begynte siste fase av sin tilbaketrekking i mai.

