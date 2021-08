Danmark vil hente hjem lokalt ansatte i Afghanistan

Utenriksminister Jeppe Kofod har vært svært presset av opposisjonen i denne saken, men nå varsler han rask evakuering av afghanere som har arbeidet for den danske kontingenten i Afghanistan, og som nå føler seg utsatt.

Dermed ligger det an til at Danmark vil følge samme spor som USA og Storbritannia.

