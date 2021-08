Israel angriper mål i Libanon

Hizbollahs TV-kanal, Al-Manar, sier at to mål ble truffet utenfor landsbyen Mahmudiyah, en mil fra grensa.

Israelske fly angriper jevnlig Gaza og antatte iranske og Hizbollah-mål i Syria, men det er første gang siden 2014 at mål i Libanon er angrepet med fly.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!