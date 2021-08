UD ber nordmenn i Afghanistan forlate landet

– Vi har allerede et reiseråd til Afghanistan som er veldig tydelig: at vi fraråder alle reiser til Afghanistan. I dag kommer Utenriksdepartementet til å forsterke det rådet, sånn at vi også oppfordrer norske borgere i Afghanistan til å forlate landet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

NTB får opplyst at dette gjelder norske sivile, og at UD for eksempel ikke henter hjem sine ansatte. Alle norske kampstyrker er trukket ut av landet, men det er blitt besluttet at det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul skal videreføres ut 2021.

Forsvaret har tidligere opplyst til NTB at personellet på sykehuset trolig blir blant de siste av Natos personell som trekkes ut av Afghanistan.

Taliban på frammarsj

Taliban erobrer stadig nye distrikter, og det er stor uro i landet. Tirsdag kostet et bombeangrep i Kabul åtte mennesker livet. Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som var rettet mot forsvarsministeren.

Søreide sier at Talibans frammarsj ikke er overraskende, men at det har skjedd raskere og i større omfang enn ventet.

– Det er en dramatisk situasjon fordi mange drives på flukt, både internt i Afghanistan og over landegrenser, sier Søreide.

Nato startet tidligere i år tilbaketrekkingen fra Afghanistan, nesten 20 år etter at krigen startet. Da var norske og amerikanske myndigheter, samt Nato, tydelige på at det kunne føre til en økning i voldsnivået.

TALIBAN: Afghanske soldater prøver å beholde kontrollen over Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Faller byen, kan krigen mot Taliban ta en avgjørende vending. Foto: AP / NTB (Abdul khaliq/AP)

Knusende dom

– Det er en krevende situasjon i Afghanistan, og vi står ikke i valget mellom bare gode alternativer, men mellom mer eller mindre vanskelige alternativer, sa Søreide til NTB da tilbaketrekkingen ble offentliggjort.

Siden er det blitt felt en knusende dom over situasjonen Vesten og Nato etterlater seg i Afghanistan. John Sopko som er generalinspektør for afghansk gjenoppbygging og utnevnt av Kongressen i USA til å granske hvor effektiv innsatsen i Afghanistan har vært, sier at USA og Vesten har feilet.

– Det store spørsmålet er hvorfor vi ser så dårlige resultater etter alle pengene og 20 år, sa Sopko nylig.

– Et svar er hovmod, at vi på et eller annet vis skulle ta et land som var trøstesløst i 2001, og gjøre det om til et lite stykke Norge, sier Sopko.

Flere på flukt

Den siste tiden har Taliban-offensiven for å erobre nye distrikter og viktige byer økt i styrke. Gruppen har blant annet beleiret Lashkar Gah, med 200.000 innbyggere.

Flere er blitt drevet på intern flukt både her og i andre provinser, og amerikanske kampfly har vært på vingene for å bistå

Den kaotiske situasjonen i Afghanistan har også ført til at Norge har stanset tvangsreturneringen av asylsøkere som har fått avslag, samt satt vurdering av asylsøkere fra Afghanistan på pause midlertidig.