Kommune- og fylkesvalget 2019. Partilederdebatten på Stortinget. RØDGRØNT SAMARBEID: I følge meningsmålingene er sannsynligheten stor for at Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet havner i regjering etter valget i år. Men hvilke konsekvenser vil dette få for personer uten opphold og rettigheter i Norge? (Terje Bendiksby/NTB)