Serverer maktløfter og garanterer for fritidskortet

Mens debatten ruller om hvilke opposisjonspartier som skal styre med hvem, iscenesatte toppene i regjeringspartiene sitt eget lagbilde: For pressen lanserte statsminister Erna Solberg (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad nye velgerløfter om får makt i fire år til.

– Dette er grep som svarer på de store utfordringene Norge står overfor, sa Solberg.

Pakken handler først og fremst om å skape flere nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet.

Men blant løfter om redusert formueskatt, «viktig infrastruktur», «gründerpermisjon» rulles det også ut søskenrabatt for familier med barn i både SFO og barnehage og mer fleksibelt barnehageopptak. Og altså satsing på fritidskortet.

Ropstad gir en garanti – fritidskortet blir virkelighet

For KrF har kortet vært en fanesak. I regjeringsplattformen fikk partiet gjennomslag for å innføre et «fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter». Men ved denne regjeringsperiodens slutt handler det bare om spredte kommunale forsøk med kortet.

Dersom de tre partiene fortsetter i regjeringskontorene garanteres det nå for at alle barn får fritidskort. De tre partiene forsikrer at kortet skal «etableres som nasjonal ordning».

Overfor pressen nevnte statsminister Solberg kortet som en av satsingene fra regjeringen i en ny fireårsperiode. KrF-leder Ropstad er overfor Vårt Land tindrende klar:

– Kan du garantere at fritidskort til alle barn landes, men også at ordningen sikres støtte i Stortinget?

– Ja.

– Det er du sikker på?

– Og jeg er sikker på at stadig flere kan brukte kortet alt i høst, når mer åpnes opp.

GIR GARANTI: For Kjell Ingolf Ropstad og KrF var innføring av et fritidskort for alle barn et viktig gjennomslag i regjering. Men innføring drøyet. Det vil det ikke gjøre om regjeringen får styre videre. (Erlend Berge)

Solberg: «Kortet er en god idé – det jobbes»

Også statsministeren forsikrer at satsingen som vil gjøre fritidsaktiviteter lettere tilgjengelig for barn flest, skal på plass.

– Dette er en god idé, det jobbes nå med modeller og ordningen skal gradvis bygges ut. Det tar jo tid å få til slike ting. Systemer må opp å gå og byråkrati må håndtere det. Det er en enighet mellom oss tre om dette. Satsinger som ikke er gjennomført i Granavolden-plattformen, skal med videre, sier hun til Vårt Land.

Borgerlig valgspurt

Erna Solberg har siden 2013 vært landets statsminister i to perioder. Hun avviser at en periode nummer tre ikke kan vinnes.

På meningsmålingene er det rødgrønne overtaket massivt.

Skal Solberg-regjeringen ha mulighet til videre liv etter valget 13. september, må Venstre og KrF klare sperregrensen. Og Høyre og FrP må løfte seg monnelig.

Møtte med tykk skryteliste – 251 sider med seire

Solberg, Melby og Ropstad presenterte også et «politisk regnskap» for regjeringsperioden, et «kompendium» av punkter over 251 sider. Skulle dagens regjeringstrio vinne fortsatt makt, vil hovedjobben være å få vekst og arbeidsplasser opp igjen etter koronakrisen.

– En av de største utfordringene er å få flest mulig tilbake i arbeidslivet, sa Solberg.

– Og det politiske regnskapet viser at prosjekter denne regjeringen tar på seg, blir gjennomført, fortsatte hun.

De trenger FrP. Og de skal snakkes med

Men om mindretallsregjeringen trosser rødgrønn motvind, vil den fortsatt være avhengig av støtte fra et stadig mer uavhengig FrP i Stortinget.

– Vi må erkjenne at vårt grunnlag for å styre inkluderer de som stemmer FrP. Jeg opplever ikke at FrP har noe ønske om å gå inn i regjering nå. Men vi må snakke med FrP om politiske løsninger fremover, sa statsministeren.

Med rødgrønn uklarhet om hvem som kan dele regjeringsbord som bakteppe, vektla Venstre-leder Melby at de tre partiene står samlet om en fremtidskurs.

– Jeg håper velgerne ser hvem som er tydelige om hva de vil gjennomføre sammen, sa hun.

Ropstad om valgkamp: «Kjempe for egne saker»

Men både Venstre og KrF ligger før valgkampinnspurten fortsatt under sperregrensen. KrF-leder Ropstad bemerket at selv om de tre er et lag, går de inn i en valgkamp «der vi kjemper for egne saker». For KrF handler det om familien – og valgfrihet.

– Egne verdisaker er kanskje viktigere for KrF enn de nye løftene, Ropstad?

– Ja, men det handler mye om å få frem forskjeller mellom oss tre og opposisjonen. Men også mellom oss tre, svarer han Vårt Land.

Regjeringskollega Melby står foran samme store oppgave som KrF-lederen. Alt vil ukene fremover handle om å berge partiet over sperregrensen for utjevningsmandater.

– Hva i den nye pakken fra regjeringspartiene kan bidra til å løfte Venstre over grensen?

– Egentlig alle de ti punktene: Skape nye arbeidsplasser samtidig som utslippene kuttes. Det er kjernen i valgkampen vår, svarer hun.

SAMLET: Venstre-leder Guri Melby mener de tre regjeringspartiene viser frem samlet politikk - mens det akkurat nå er krangletid på rødgrønn side om hvilke partier som skal regjere sammen. (Lise Åserud/NPK)

Solberg mener makkerne har bra kort

Statsminister og Høyre-leder Solberg vektlegger overfor Vårt Land at satsingene viser «et stort fellesskap mellom de tre regjeringspartiene».

– Men hva er gullkortene for å løfte makkerne over sperregrensen?

– Det er klart at det som fremmes om familiepolitikk og barns oppvekst er viktige kort for KrF. Om skole og klima er alle partiene enige, men satsingene viser et sterkere press fra Venstre, svarer statsministeren.

«Stø kurs» som gjelder, Solberg?

Men hovedkursen for trioen om det blir fire nye år, bygger i stor grad på dagens regjeringsplattform. Partiene entrer ikke valginnspurten med splitter ny politikk. I sin tid var det å vise «stø kurs» også et varemerke for daværende Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Når dere ikke sjøsetter mange helt nye satsinger, er det «stø kurs» som gjelder også fra dere?

– For en regjering som har vært så produktiv som vår, vil det være naturlig å videreføre og gjennomføre. Men i norsk politikk er det ofte sånn: Du skal skape noe nytt hver gang du møter en journalist. Slikt skaper derimot dårlig styring, svarer statsministeren.

– Men dere skal altså vinne på «stø kurs»?

– Nei. Vi skal vinne på å skape nye jobber – og inkludere flere i arbeidslivet.

