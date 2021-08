Israelsk høyesterett utsetter utkastelser fra Sheikh Jarrah

Det er ikke satt noen ny dato for når en kjennelse kan ventes.

Den planlagte utkastelsen var en medvirkende faktor for krigen mellom militante grupper på Gazastripen og Israel i mai.

Israelske myndigheter varslet tidligere i år utkastelse av flere palestinske familier i Sheikh Jarrah-området i Øst-Jerusalem, for å gi husene deres til jødiske bosettere.

