Taliban til angrep på store byer i Afghanistan

I Helmand-provinsen sør i Afghanistan kjemper Taliban mot regjeringssoldater i flere politidistrikter i hovedstaden Lashkar Gah, opplyser lokale tjenestemenn.

Opprørerne gikk til angrep på byen for fire dager siden, og ifølge BBCs kilde var de lørdag bare noen hundre meter fra guvernørens kontor.

Rådsmedlem Abdul Majid Akhundzada sier at luftangrep lørdag rammet en klinikk der Taliban-krigere holdt til.

– Mange sivile er fanget inne i krigssonen. Det er sårede og drepte, sier Akhundzada.

Milits mobiliserer

I Herat-provinsen i vest har flere hundre flyktet fra hjemmene sine i utkanten av hovedstaden med samme navn. Her kjemper opprørerne mot regjeringstro styrker få kilometer unna bysentrum, ifølge rådsmedlem Ghulam Habib Hashimi. Taliban gikk til angrep på to distrikter her torsdag.

Kampene pågår ved den historiske brua Pul-e Malan, en mil fra Herat, ifølge provinsguvernørens kontor. Taliban-opprørere kontrollerer minst 13 av Herat-provinsens 15 distrikter og er tungt til stede i de to gjenværende.

For å avverge et fullstendig fall har flere hundre sivile sluttet seg til en milits under ledelse av Ismail Khan, en tidligere krigsherre og Taliban-fange i 70-årene, for å forsvare hjembyen.

FN angrepet

Taliban anklages for å ha beskutt FNs kontor i Herat og drept en vakt fredag, til kraftig internasjonal fordømmelse. Siden har både afghanske og utenlandske fly angrepet Talibans stillinger, ifølge provinsmyndighetene i Herat, som har rundt 600.000 innbyggere.

Omtrent like stor er den tidligere Taliban-bastionen Kandahar, hovedstad i provinsen med samme navn sør i landet. Kampene om denne byen skal være de verste på mange år, melder BBC.

Parlamentsmedlemmet Gul Ahmad Kamin frykter at byen kan være i ferd med å falle til Taliban.

Titusenvis på flukt

Opprørerne skal ha tatt stilling på flere sider av Kandahar, og på grunn av den store sivile befolkningen vil ikke regjeringsstyrkene kunne bruke tunge våpen dersom Taliban kommer seg helt inn i byen.

Tusenvis av familier har allerede flyktet fra de siste ukers kamphandlinger i Kandahar, og det fryktes at en humanitær katastrofe er i emning.

Krigen har blitt trappet kraftig opp i Afghanistan siden USA og Nato startet sin siste tilbaketrekning i mai, men amerikanerne utfører fortsatt luftangrep for regjeringsstyrkene.

De islamistiske opprørerne kontrollerer flere hundre distrikter over hele landet, samt flere grenseoverganger. I Herat-provinsen har Taliban nylig erobret grenseoverganger til både Iran og Turkmenistan.

