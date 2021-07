Svindeltiltalt topp-kardinal møtte i retten i Vatikanet

Den 73 år gamle kardinalen Giovanni Angelo Becciu er tiltalt for å ha brukt flere hundre millioner euro av kirkens penger på eiendomsprosjektet i det velstående Chelsea-området i London. Blant pengene er også donasjoner fra katolske givere.

Kardinalen er sammen med flere andre tidligere tjenestepersoner i Vatikanet tiltalt for tjenesteforsømmelse, hvitvasking, svindel og underslag.

Becciu, som har stått pave Frans nær, mistet jobben i september i fjor. Da hadde etterforskningen pågått i to år. Han er også siktet for å ha kanalisert penger til brødrenes bedrifter på Sardinia.

Lang tid

Det er ventet at rettssaken vil pågår i flere måneder, skriver BBC.

Vatikanet kjøpte London-eiendommen sterkt overpriset og forsøkte å rydde opp, noe som gjorde det hele verre. Saken inkluderer også en italiensk bankmann som er tiltalt for å ha svindlet Vatikanet.

Selv fastholder kardinalen at han aldri handlet i egeninteresse, og han hevder det hele er en sammensvergelse for å sverte ham. Han mistet jobben da skandalen ble rullet opp.

Rettssaken foregår i Vatikan-museet, og ikke i den vanlige rettssalen, på grunn av korona-restriksjoner og plassbehov.

In April the Pope decreed that cardinals and bishops accused of crimes could be tried by lay judges - not by cardinals, which was the case previously.

Vatikanets nye finanssjef, Juan Antonio Guerrero sier at Vatikanet nå skal være mer transperent. Sist uke offentliggjorde Vatikanet hvilke eiendomsverdier de har, over 4000 i Italia og 1120 i andre land.





