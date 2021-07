Tidligere KrF-statsråd og fylkesmann Kåre Gjønnes er død

I 2009 ble Kåre Gjønnes utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt samfunnsgagnlige virke.

Snaut tre år senere leverte utvalget sin utredning , og et flertall anbefalte at statskirkeordningen skulle oppheves.

Den tidligere statsråden og stortingsrepresentanten ledet også Stat-kirke-utvalget – også kalt Gjønnes-utvalget – som ble oppnevnt i 2003. Målet var å gi Stortinget et grunnlag for å avgjøre om statskirkeordningen skulle videreføres, reformeres eller avvikles.

– Det var trist å høre at Kåre Gjønnes hadde gått bort, sier statsforvalter Frank Jenssen i Trøndelag til Adresseavisen .

I 1993 ble han fylkesmann i Sør-Trøndelag, et embete han hadde fram til 2011 – med permisjon for å være landbruksminister mellom 1997 og 2000 i Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Kåre Gjønnes ble født i daværende Orkdal kommune i Sør-Trøndelag 30. januar 1942. Han ble valgt inn på Stortinget for hjemfylket i 1985 og gjenvalgt for en ny periode i 1989.

