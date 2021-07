Skulle møte israelsk utøver i OL – trakk seg

Tohar Butbul er israelsk judoutøver i klassen opp til 73 kilo. Fethi Nourine fra Algeria og Mohamed Abdalrasool fra Sudan, trakk seg heller fra OL enn å kjempe mot ham.

Møtte ikke opp til kampen

Sudanske Mohamed Abdalrasool møtte ikke opp til den oppsatte kamp mot Butbul. Butbul gikk dermed videre til åttendedelsfinalen, uten å gjennomføre kampen.

Det er ennå uklart hvorfor Abdalrasool trakk seg. Verken Det internasjonale judoforbundet (IJF) eller sudanske olympiske embetspersoner, har uttalt seg om grunnene hans, ifølge Times of Israel.

Som en mulig grunn, nevner den israelske avisen at Sudan er misfornøyd med den såkalte Abrahamavtalen.

Abrahamavtalen, som ble utarbeidet av Donald Trumps administrasjon, skal normalisere Israels relasjoner med De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan. At Sudan signerte avtalen, ble møtt med store protester i Sudans befolkning.

– I total motsetning

Abdalrasool hadde selv kampløst gått videre fra runden før. Hans motstander, algeriske Fethi Nourine, hadde trukket seg fordi han også ønsket å unngå å kjempe mot Butbul.

Som konsekvens ble den olympiske akkrediteringen til Nourine og hans trener Amar Benikhlef trukket, og de ble sent hjem. IJF suspenderte Nourine og Benikhlef. Også den algeriske olympiske komité trakk akkrediteringen.

– Nourines holdning er i total motsetning til IJFs filosofi, kommenterte IJF.

– Judo er basert på sterke etiske regler. Disse inkluderer respekt og vennskap, og fremmer solidaritet. Vi skal ikke tolerere noe form for diskriminering. Det er mot vår idretts kjerneverdier og prinsipper, sa de videre.

Støtter palestinere

Nourine uttalte på algerisk TV at hans politiske støtte for palestinerne, gjorde det umulig for ham å konkurrere mot en fra Israel.

– Vi jobbet hardt for å nå OL. Men den palestinske saken er større enn alt dette, sa han.

Også i verdensmesterskapet i 2019, trakk Nourine seg for å unngå å møte en israeler i konkurransen.

VARSLER: Den iranske judo-utøveren Saeid Mollaei i september 2019 på et hemmeligholdt sted i Tyskland. Han flyktet fra Iran etter han avslørte at han ble beordret til å trekke seg fra kamper mot Israelere. (Michael Probst/AP)

Bannlyst i fire år

I 2019 avslørte den iranske judoutøveren Saeid Mollaei at han hadde fått ordre om å tape i og å trekke seg fra, kamper for å unngå å møte Israelere i konkurranser.

Som følge av avsløringen bannlyste IJF det iranske judoforbundet i fire år, med tilbakevirkende kraft fra 2019. Iranere er likevel med i OL i år, fordi de ikke blir utsendt av forbundet, men av landets olympiske komité.

Etter avsløringen flyktet Mollaei til Tyskland. Det internasjonale olympiske komité har godtatt at han kan fortsette som judoutøver for Mongolia, skriver CBC.

NEKTET HÅNDHILSEN: Den egyptiske Islam El Shehaby (til høyre) nekter å håndhilse på israelske Or Sasson på de Olympiske lekene i 2016. (Markus Schreiber/Ap)

Ikke første gang

I de olympiske lekene i Rio de Janeiro i 2016, trakk den egyptiske judoutøveren Islam El Shahaby seg fra idretten. Han nektet å håndhilse på hans israelske motstander Or Sasson, som hadde vunnet over ham.

Butbul tapte i kvartfinalen og deretter i et senere oppsamlingsheat.

