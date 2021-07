Reagerer på at alle burgere stekes på samme grill

– Vi trenger alle bedre informasjon om hvordan maten blir tilberedt, slik at vi selv kan velge om vi vil spise der eller ikke. Dette gjelder ikke bare halal-mat, men også vegansk og allergivennlig mat, sier Shahzad Ghufoor.

I et mye delt Facebook-innlegg på gruppa Halalguiden, med over 23.000 medlemmer, forteller primus motor Ghufoor at Burger King ikke kan garantere for krysskontaminering. Det kalles også matforurensing, og beskriver alle former for smitte mellom matretter.

Burger King er en av flere hurtigmatkjeder som tilbereder alle sine produkter på samme grill og i samme frityrolje. Det vil si at vegetarburgere, kyllingburgere, fiskeburgere og storfeburgere alle steker side om side.

– Vi som spiser halal, koscher eller vegansk, kan ikke bare endre matvanene våre. Derfor trengs det en tilrettelegging av disse behovene, sier Ghufoor.

KAPASITET: Burger King kan ikke garantere at det ikke skjer krysskontaminering av animalske produkter på deres spisesteder. Det frusterer Shahzad Ghufoor. (Tuva Skar)

Kartleggingsarbeid

Shahzad Ghufoor står bak appen og Facebook-gruppen Halalguiden, som skal hjelpe muslimer med å finne spisesteder som tilbyr halal-mat. Planen var egentlig å dele erfaringer fra å reise landet rundt i jakt på halal-mat. Men spørsmålene om halal på spisesteder landet rundt var mange, og han bestemte seg for å lage appen.

– Det var et behov for å organisere all informasjonen jeg hadde samlet sammen.

I løpet av det siste året har Ghufoor samlet inn informasjon om mange utesteder, og han antyder at de store spisekjedene skiller seg ut med negativt fortegn. Det var i dette arbeidet at han ble kjent med Burger Kings praksis.

– På små steder er det lettere å kontakte en servitør og spørre om hvordan maten blir tilberedt. I tillegg kan man ofte se selv hvordan maten lages. Det er ikke like enkelt med de store spisestedene.

Vi som spiser halal, koscher eller vegansk kan ikke bare endre våre matvaner — Shahzad Ghufoor, Halalguiden

Ber Mattilsynet ta grep

Ghufoor ønsker at Mattilsynet setter problemet med krysskontaminering av mat på dagsorden, men har riktignok ikke kontaktet dem ennå.

– Dette har med byråkrati å gjøre, så det er viktig å være presis i hva vi ønsker Mattilsynet skal gjøre. Dette er et langsiktig ønske, men som vi håper å kunne få til i høst.

Han sier at deres fremste ønske er at det etableres en standard for hva som betegnes som halal i Norge.

– Det er litt forskjellige syn på dette innenfor islam. Ordet betyr jo bare «tillatt». De fleste er enige om at dyr skal slaktes på halal-måten, men det er noe annet med krysskontaminering.

Han forteller at ikke alle er like opptatt av krysskontaminering, og at særlig yngre muslimer kan være mindre opptatt av det.

ET BEHOV: Facebook-gruppen Halalguiden har også blitt svært populær på kort tid, og har over 23.000 medlemmer. Appen med samme navn har også vokst raskt, og er lastet ned av nesten 10.000 personer. (Tuva Skar)

Mattilsynet: – Maten skal merkes redelig

Mattilsynet hadde ikke anledning til å svare på Vårt Lands spørsmål, men skriver følgende i en e-post:

«Butikker, serveringssteder og andre virksomheter som driver med mat må følge det regelverket som gjelder for næringsmidler. I hovedsak gjelder det krav til hygiene og til merking, slik at maten skal være trygg og forbrukerne skal få riktige opplysninger om maten. Hvis kunder har ønsker utover dette, for eksempel spesielle typer mat eller at maten er produsert og håndtert på bestemte måter, er det en sak mellom kunde og virksomhet, om virksomheten vil tilby dette.»

I en rapport fra 2015 slår Mattilsynet fast at 12 av 40 hadde for dårlig kontroll med halal-merket mat.

– Ingen matvarer skal utgi seg for å være noe de ikke er, derfor er det skuffende at vi gjentatte ganger avdekker dårlig eller misvisende merket mat, sa Randi Edvardsen i Mattilsynet den gang.

I rapporten skriver Mattilsynet at de fører tilsyn med merking av matvarer, og at dette handler om at maten skal merkes redelig. De skriver at de ikke har noen mening om det religiøse aspektet, men at så lenge maten utgir seg for å for eksempel være halal, så skal det som er inne i pakken stemme med det som står utenpå emballasjen.

KRYSSKONTAMINERING: – Å legge strengere føringer på krysskontaminering må ikke gå på bekostning av dyrevelferd. Det er viktigere at man fokuserer på industrien enn hvordan maten tilberedes, sier Steffen Tretvoll Althand, leder i Norsk Vegansamfunn. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Får en vemmelsesfølelse

Steffen Tretvoll Althand, leder for Norsk vegansamfunn, sier at krysskontaminering er noe som diskuteres mye blant veganere.

– Noen veganere synes det er ubehagelig å tenke på å spise mat som har blitt tilberedt på samme grill eller panne hvor det har blitt stekt animalske produkter. Personlig får jeg en vemmelsesfølelse av tanken på det.

Likevel sier han at ikke alle veganere er pptatt av det, og at noen tenker mer pragmatisk rundt denne problematikken.

– Ingen flere dyr blir drept av at man tilbereder vegansk mat på samme sted der animalsk mat blir tilberedt, så her er det forskjeller i hvordan folk tenker.

– Ønsker ikke for kompliserte regler

Han stiller seg bak forslaget til Halalguiden om bedre merking av mat og bedre opplysning om hvordan maten er tilberedt. Likevel vil han unngå for kompliserte regler rundt krysskontaminering, i frykt for at et for rigid regelverk vil føre til at spisesteder dropper å tilby vegansk mat.

– Jeg liker å si at det beste ikke kan bli det godes fiende, Tretvoll Althand.

Han utdyper:

– Vi er mest opptatt av at forbruken av animalske produkter går ned, enn at det legges strenge føringer for hvordan maten skal bli tilberedt.

Shahzad Ghufoor er på sin side ikke redd for at spisesteder heller velger å droppe halal-mat fra menyen. Han forteller at halal-mat har eksistert lenge og at det er stor etterspørsel etter det i Norge.

– Det er uansett bedre å legge press på spisestedene, sier han.

ETTERSPØRSEL: – Jeg har tro på at bransjen tar tak i dette på egenhånd, siden etterspørsel etter vegansk mat har blitt stor de siste årene, sier leder av Norsk Vegansamfunn, Steffen Tretvoll Althand. (Alf Simensen)

– Oppfordrer til klarhet

Steffen Tretvoll Althand mener veganere ofte kan være mer pragmatiske på dette punktet enn de som spiser halalmat, ettersom de ikke forholder seg til samme type regler.

Han understreker likevel at de gjerne vil ha tydeligere merking av mat, og oppfordrer spisesteder som Burger King til å være tydeligere på om maten de serverer er vegansk eller ikke.

– Når man bestiller en plantebasert burger for eksempel, kan man bli usikker på om dressingen inneholder egg eller om osten er vegansk. Ofte må veganere lese det som står med liten skrift, så disse store kjedene kunne vært flinkere på å tydelig merke maten.

«Ikke halal»

Burger King hadde ikke anledning til å stille til intervju med Vårt Land, men Olav Bæverfjord, sjef i Burger King Norge, skriver følgende i en e-post:

«Vi er opptatt av at alle skal finne noe de liker hos oss, og vet at flere ønsker seg halalprodukter på menyen. Per i dag kan ingen av våre produkter klassifiseres som vegansk eller halal. Slik den operasjonelle driften er lagt opp i dag, har vi ikke plass eller kapasitet til å ha separate maskiner og redskaper for tilberedning av halalmat».

Vi kan heller ikke garantere for krysskontaminering fra animalske ingredienser. I Burger King jobber vi kontinuerlig med innovasjon og utvikling av konseptet vårt og vi tar med oss slike innspill fra gjester og andre videre.»