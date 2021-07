Ungarns statsminister lover folkeavstemning om LHBT-lov

– Denne loven bruker beskyttelse av barn som et påskudd til å diskriminere. Det er skammelig, sa EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tidligere i juli.

Loven er blitt møtt med sterke protester fra aktivister, menneskerettighetsorganisasjoner og EU-kommisjonen. De mener at loven er LHBT+-fiendtlig og bryter med grunnleggende rettigheter.

Men han opplyste at ungarerne skal få si sin mening i en folkeavstemning. Det ble ikke sagt noe nærmere om hvordan og når dette skal skje.

– I løpet av de siste ukene har Brussel tydelig angrepet Ungarn for vår barnevernlov. Ungarske lover tillater ikke seksuell propaganda i førskoler, skoler, på fjernsyn og i annonser, sier Orbán i en video som ble lagt ut på Facebook.

Loven forbyr også seksualundervisning for mindreårige.

Regjeringen mener at den beskytter mindreårige mot reklame og oppslag i massemedier som viser det Orbán kaller avvik fra biologisk kjønn, kjønnsbytte og omtale av homoseksualitet.

