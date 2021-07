Protestaksjonen ved Repparfjorden: – Klar for å bryte loven

– Jeg kan ikke stå å se på at hensynet til min kultur, samiske næringer og livet i fjorden blir overkjørt av gruvedrift. Nå er jeg klar for å bryte loven og stå i veien, og gjøre det vanskelig å komme i gang med denne gruva. Nå er tida for politikerne å ta til vett, skriver Ella Marie Hætta Isaksen, artist og aktivist, i en e-post til Vårt Land.

Aksjonistene i protestleiren er i ferd med å ta seg inn på det planlagte industriområdet etter at gruveselskapet Nussir ASA startet med grunnundersøkelser onsdag morgen, opplyser Natur og Ungdom.

Flere har lenket seg fast

– Jeg forventer at alle politikere som stiller til stortingsvalget i høst tar en runde med seg selv på hva slags Norge de ønsker å leve i. Vi har stadig mer kunnskap om sårbare økosystemer og en pressa reindriftsnæring, og nå må tillatelsene til denne gruva trekkes tilbake, skriver Lea Justine Nesheim i en e-post til Vårt Land.

Hun er nestleder i Natur og Ungdom. Nesheim har deltatt i protestleiren som har stått i Repparfjorden siden 23. juni.

FØRSTE AKSJONSDAG: Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen satte en stopper for anleggsmaskinene. (Alf-Erling Isaksen)

Ifølge Miljøpartiet De Grønne har seks personer lenket seg fast på veien inn mot anlegget, og noen er inne på anlegget.

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir ASA sier til Altaposten at de er i dialog med Natur og Ungdom og aksjonistene i protestleiren på stedet.

– Det er viktig både for oss og leiren at vi har god tone og respekterer hverandre, sier han.

Ifølge MDG har Nussir ringt politiet, men ingen av demonstrantene er foreløpig pågrepet.

LENKET SEG FAST: Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen satte en stopper for anleggsmaskinene. (Åse-Marie Småvik)

Nussir ASA planlegger en kobbergruve i Hammerfest kommune og har fått tillatelse til å dumpe 40 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord, deriblant avfallsmasser som inneholder kobber, krom, nikkel og andre tungmetaller.

I april hadde over 4.000 personer meldt seg til å være med på aksjonene.

