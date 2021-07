Fritt Ords Honnør til Utøya

De får prisen for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand, skriver Fritt Ord i en pressemelding.

– Fra å ha vært åsted for norgeshistoriens verste terrorangrep er Utøya blitt omskapt til en åpen og inkluderende arena for å diskutere og lære. Aktivitetene på øya viser at kunnskap kan overvinne fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord.

– Med de sterke og dype uenighetene som har eksistert om øyas fremtid, har det krevd både standhaftighet og vågemot. Det har daglig leder Jørgen Watne Frydnes vist i ti år nå. Han har spilt en avgjørende rolle for resultatene vi nå ser og bidratt sterkt til at det nye Utøya i dag er et av Norges viktigste lærings- og debattsteder, begrunner stiftelsen.

Prisen består av et beløp på 100.000 kroner og en krystallvase. Prisen deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste.

