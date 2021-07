Toppmøte om religionsfrihet: Den ene overlevde Boko Haram, den andre ble dødsdømt

Den ene overlevde Boko Haram, den andre ble dødsdømt. I dag møttes de på toppmøte OVERLEVENDE: – Jeg vil være en stemme for kristne i fengsel. Jeg vil være en stemme for mine kristne brødre og søstre. De jobbet hardt for min frihet, sier tidligere dødsdømte pakistanske Asia Bibi (til høyre). Joy Bishara (til venstre) snakket på toppmøtet om hvordan hun overlevde Boko Haram-fangenskap. (Sunday Alamba/Michel Euler)