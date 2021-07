Rekordmange sendt ut fra Norge under pandemien

Gjennom første halvår av 2021, ble 7.221 personer sendt ut. Det er en økning på 4.705 personer, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor, ifølge Politiets utlendingsenhet.

Årsaken til nesten tredoblingen i antall utsendte, er de strenge innreisereglene som ble gjeninnført i januar 2021. Hele 6.561 av de returnerte (91 prosent) ble sendt ut etter å ha blitt ilagt bortvisningsvedtak av hensyn til folkehelsen.

– Politidistriktene skal ha honnør for å ha håndhevet regelverket og fattet bortvisningsvedtak i alle disse sakene, sier Caroline Salberg Rødfoss, fungerende sjef for PU.

Færre asylsøkere ble sendt ut

Tallene for asylsøkere med endelig avslag, er lavere. 42 tidligere asylsøkere ble sendt ut, noe som er 31 færre enn første halvår i 2020.

58 personer ble sendt ut i henhold til Dublin III-forordningen, noe som er 9 personer færre enn fjoråret. Asylsøkere som har vært i et trygt land før, eller i et EU-land, blir sendt tilbake til dette landet jamfør Dublin-avtalen.

– Første halvår har i stor grad vært en videreføring av fjoråret med svært få ledsagede returer som følge av vanskelige returforutsetninger på grunn av korona-pandemien, sier Rødfoss.

Ligger an til veldig høyt returtall i 2021

Den fungerende PU-sjefen forteller at karanteneplikt for PUs tjenestepersoner ved retur til Norge, har redusert den operative kapasiteten. I tillegg har få flyvninger gjort ting vanskeligere.

– Vi forventer likevel at returvirksomheten vår vil ta seg opp i takt med gjenåpningen av samfunnet her i landet og verden for øvrig.

Antallet returer i 2020 endte på 10.041, noe som var ny rekord. Antallet returer i 2021 ligger an til bli enda flere enn i fjor. PU regner også med at antallet returnerte i løpet av første halvår i år, fremdeles vil øke noe på grunn av etterregistreringer.

