Kraftige demonstrasjoner mot fengsling av tidligere president Zuma

Protestene var særlig heftige, og til dels voldelige, i og rundt storbyen Johannesburg og i den nordlige provinsen Guateng søndag. Flere titalls biler ble stukket i brann.

Opptøyene brøt først ut i Zumas hjemprovins KwaZulu-Natal øst i landet torsdag, og det er allerede gjort skadeverk for rundt 100 millioner rand (rundt 60 millioner kroner), opplyser en talsmann for regjeringen.

I Guateng samlet det seg søndag minst 800 demonstranter, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Noen i politiets rekker ble såret, heter det i en kunngjøring.

Dømt til fengsel

En 40-årig mann ble skutt og drept, heter det videre, men omstendighetene er uklare. Demonstrantene blokkerte flere kvartaler, og det ble meldt om plyndring av butikker.

Tidligere president Zuma ble 29. juni dømt til 15 måneders fengsel for å ha nektet å etterkomme en rettsbegjæring om frammøte. Torsdag overga han seg for å sone fengselsstraffen, men allerede mandag skal en domstol behandle Zumas begjæring om å slippe ut.

Han må fortsatt svare for seg overfor en kommisjon som gransker anklager om korrupsjon under hans tid som president fra 2009 til 2018. Zuma har ved flere anledninger sagt at han ikke godtar kommisjonens legitimitet og at han snarere vil gå i fengsel enn å framstå for den.

