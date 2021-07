Kameramann døde etter å ha blitt banket opp av ytre høyre-demonstranter i Georgia

Organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) fordømmer angrepene, som førte til at en rekke journalister fikk bruddskader og andre type skader.

Over 50 journalister ble angrepet av demonstrantene, ifølge nyhetsbyrået AFP. Én av disse var altså den 37 år gamle kameramannen som søndag døde. Innenriksdepartementet opplyser at dødsfallet vil bli etterforsket.

TV-bilder viste at Pride-motstanderne og politiet barket sammen flere steder i byen, blant annet utenfor nasjonalforsamlingen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!