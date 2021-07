Ny studie: Forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem

Litt under halvparten av de pleieansatte rapporterte at de hadde observert minst én hendelse av vold og overgrep begått av pårørende det siste året. Dette dreier seg i hovedsak om psykisk eller verbal vold.

– Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

1,6 prosent oppgir at de har observert en kollega begå seksuelle overgrep mot en beboer, og 0,4 prosent oppgir at de har begått slike overgrep selv.

Resultater fra NTNU-studien, som Helse- og omsorgsdepartementet refererer til i en pressemelding torsdag morgen, viser også at 76 prosent av pleieansatte har observert en kollega begå slike handlinger.

