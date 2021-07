Haitis president vart drepen i eit angrep natt til onsdag, melder lokale medium

Landet, som er det fattigaste på det amerikanske kontinentet, er herja av lovløyse og uvisse. Bortføring med krav om løysepengar er eit stort problem, og gjengane som står bak, går i praksis fri for straff.

Førstedame Martine Moïse skal ha vorte såra av skot i det same angrepet.

