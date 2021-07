Slik unngår du at ferien blir konfliktfylt

– Vi hadde et par ved Modum bad som fortalte at de var glad i å gå på toppturer, som pleide å lufte alle følelsene om konflikter de hadde på vei opp, for så å legge det fra seg på toppen av fjellet, forteller familieterapeut Eli Landro i Vårt Lands sommerpodkast som har temaet ferieforventninger.

Sommerferien kan være en periode som består av et høyt konfliktnivå, på grunn av ulike forventninger, mye fritid og rollekonflikter. Dette er noe som mange kan slite med, og derfor har Kjell Kvamme invitert Eli Landro og Terje Tilden til å finne noen verktøy familier kan ta i bruk for å senke konfliktnivået i en lang sommerferie.

SAMLIVSPANELET: Vårt Land med sommerpodcast om hvordan håndtere forventningene til sommerferien (Børge Bredenbekk)

---

Vårt Lands sommerpodkast

I en serie på syv podkaster snakker Vårt Lands Kjell Kvamme med psykologer og samlivsterapeuter ved Modum Bad.

Eli Landro er diakon og familieterapeut ved Institutt for sjelesorg.

Terje Tilden (PhD) er familieterapeut, klinisk sosionom og seniorforsker.

Podkasten tar opp aktuelle tema – blant annet ferieforventninger, sorg, traumer og mannsrollen. Hva gjør vi med dette i sommerferien?

Podkasten finner du på Spotify eller på Apple sin Podkast-app.

---

For høye forventninger = forhøyet konfliktnivå

– Har man en forventning om at alt skal gå på skinner i ferien, er det lett at konfliktnivået blir forhøyet, både hos familier og kjærestepar, sier Terje Tilden.

Han forteller at det raskt kan bli konflikt over enkle ting som vær og utstyr dersom det ikke lever opp til forventningene. Derfor er det viktig å ha snakket om en plan B for ferien på forhånd.

– Jeg vil slå et slag for familierådet, der hele familien setter seg ned i fellesskap og blir enige om hvilke forventninger man har til sommerferien, slik at alle kan føle eierskap til planene som blir lagt, supplerer Landro.

Tilden sier at det er viktig å være fleksibel og villig til å inngå kompromisser når det kommer til planleggingen av ferien, slik at alle i familien føler seg hørt og sett.

– Alle må få noen av sine ønsker oppfylt, og det er slett ikke nødvendigvis slik at alle trenger å være med på alle planer. Dersom dette er en forventning, er det sannsynlig at noen kommer til å bli skuffet.

– Viktig å planlegge kjærestetid

I overgangen fra hverdag til ferie blir plutselig ikke tid en mangelvare lenger, men likevel er det mange som har nøye planlagte sommerferier med aktiviteter fra morgen til kveld. Da er det viktig at man også legger inn tid til å pleie forholdet, sier familieterapeutene.

– Et triks kan være å alliere seg med et vennepar og dra på ferie sammen. Slik kan de bytte litt på barnepasset, slik at det blir rom for alenetid for foreldrene, sier Tilden.

Det er viktig å lytte til hverandre og føre god kommunikasjon generelt, men også i sommerferien. Dette kan være en tid der man får kjærligheten til å blomstre, og sex kan da være en bekreftelse på dette for noen, sier Landro.

– Det er likevel viktig at man snakker om sex som en avklart forventning, for det kan være ulike behov mellom de ulike partene i et kjæresteforhold, tilføyer Tilden.

– Unngå å sammenligne deg med andre

Både Tilden og Landro vektlegger viktigheten av å ikke sammenlikne seg med andre både når det gjelder kjæresteforhold, og familieferier:

– Sammenlikner man seg med andres fremstilling av seg selv på sosiale medier, kan det lede til frustrasjon og en forventning om at man skal ha det like gøy som alle andre. Det er dette jeg kaller «sammenlikningens forbannelse», sier Eli Landro.

Hun forteller at det er viktig å ha ferie på sin egen måte, og huske på at sosiale medier kun viser solskinnssiden av livet. Mot slutten av podkasten kommer hun med en liten oppfordring:

– Det som kunne vært gøy, er å legge ut et bilde av noe mislykket i ferien, slik at man kan være med på en slags motkultur.

