En prat. Litt mat. Ved en lyttepost

– Det er noe magisk med disse måltidene. Jeg blir i alle fall sjarmert ned i sokkene, sier Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg fornøyd.

Han er samfunnskontakt og kommunikasjonssjef i Diakonhjemmet Omsorg.

Den sosiale kalenderen til Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenesten har vært fullpakket i juni. Etter et år med stengte restauranter og strenge koronarestriksjoner, inviterer Hjemmetjenesten ulike grupper på lunsj og middag.

I dag er er det lunsj med organisasjonen Bydelsmødre på restaurant Olivia ved Østbanehallen som står på kalenderen. Atmosfæren rundt bordet er avslappende og lun. Alle ser ut til å kose seg, praten går lett og det er lave skuldre.

På fatene er det servert fisk, pizza og salat.

Bydelsmødre er en organisasjon der frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, deltar. Sammen med det offentlige jobber de med å løse lokale utfordringer ved å bygge en bro mellom kvinner og tjenesteapparatene. Bydelsmødrene arrangerer også aktiviteter for kvinner og familier i sitt nettverk.

– Man blir ganske euforisk

– Målet er ganske enkelt at det skal være hyggelig. Det er litt absurd, men det å møtes har en egen verdi. Det skal i prinsippet ikke føre til noe annet enn en fin stund, sier en fornøyd Jenvin-Steinsvåg.

Fellesnevneren for dem som Hjemmetjenesten har invitert til lunsj er at gjestene skal værer over 65 år. Tiltaket skal støtte de eldre.

Blant de inviterte er Grorud kirke, Regnbuenettverket til Fri, Det Mosaiske Trossamfunn, Frogner kirke, Kampen kirke, stiftelsen Stensveen, American Lutheran Church, HivNorge, Grønland kirke og Caritas.

– Er det noe som har overrasket dere med måltidene?

– Rytmen i møtene har overrasket meg. Mange er litt usikre i starten, så åpnes samtalen mer opp. Man blir ganske euforisk, sier Jenvin- Steinsvåg.

Stemmen hans er full av glede når han snakker om alle måltidene han har hatt i juni. Han beskriver måneden som fin – og litt slitsom.

LATTER: Stemninger er god når Cigdem Guney (t.v.) og Nasreen Begum fra Bydelsmødrene møter Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg fra Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenesten til lunsj. (Tuva Skare)

Også «bydelsmor» Cigdem Altunbas Guney og kvinnene i bydelsmødrene sitt nettverk virker fornøyde under lunsjen. Rundt bordene er det mye latter. Praten går lett.

– Det er veldig hyggelig å kunne møte folk igjen, sier grunnlegger og organisasjonsleder Nasreen Begum.

Hun forteller at mange kvinner i bydelsmødrenes nettverk har hatt det vanskelig og slitt med psykisk helse det siste året. Invitasjonen ble derfor tatt godt imot.

---

Lunsjmøter

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenesten har fått økonomisk midler av Statsforvalteren til å invitere folk ut å spise i juni.

Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Rundt 500 mennesker er blitt invitert på et måltid. Formålet med måltidene er at de skal være hyggelige, mens Hjemmetjenesten opplever at måltidene gjør dem både klokere og mer informerte.

25. juni var Hjemmetjenesten på lunsj med Bydelsmødre

---

Kvinnene i bydelsmødrenes nettverk smiler bredt når de snakker om å være sosiale. De har savnet å kunne møte nye mennesker på restaurant.

– Jeg synes tilbudet var fantastisk da jeg hørte om det. Det er viktig å sosialisere, spesielt for eldre. Det er mange som har brukt mye tid alene det siste året. Jeg håper at en stund som dette kan skje igjen, sier Meral Turkkahraman, en av kvinnene i bydelsmødrenes nettverk.

Hun skulle gjerne sett at det hadde vært en blanding av mennesker fra ulike organisasjoner til stede. Jenvin-Steinsvåg forteller at de har unngått å samle ulike grupper på grunn av smittevernhensyn.

– Måltidene funker som en lyttepost

– Hjemmetjenesten har nå hatt mange lunsjer og middager. Hva gjør dere med informasjonen dere får?

– Måltidene gir oss en viktig lyttepost blant ulike miljøer i byen. Det gjør at vi blir klokere og mer informerte. Vi ønsker å bli påvirket. Vi jobber med mennesker i sårbare situasjoner. Derfor er det viktig å ha bred kunnskap, sier Jenvin-Steinsvåg.

Helle Gjetrang, direktør i Diakonhjemmet Omsorg, er enig. Også grunnleggeren av Bydelsmødrene understrekte viktigheten av informasjon.

– Desto mer Hjemmetjenesten samarbeider med organisasjoner som oss, desto mer komfortabel blir innvandrerkvinner med dem. Det finnes mange tilbud i Norge, men på grunn av språk og kultur er det mange innvandrerkvinner som ikke bruker dem, mener Begum.

Hun er opptatt av at folk skal bli kjent med og bruke systemene i Norge.

INFORMASJON: – Da jeg kom til Norge var jeg skeptisk til systemene i landet. Da jeg skjønte viktigheten av tilbudene, ville jeg hjelpe andre kvinner til å forstå det samme, forteller Nasreen Begum, grunnlegger og organisasjonsleder i Bydelsmødre. (Tuva Skare)

– Måltidene gir oss mulighet til å bli kjent med ulike befolkningsgrupper. Det gjør at vi kan møte disse på en bedre måte. Dette er viktig at folk har tillit til oss, sier Lillian Reiten, daglig leder i Hjemmetjenesten.

Støttet av statsforvalteren

Den økonomiske støtten til å ta med folk ut å spise kommer fra Statsforvalteren.

– Mange har vært mye hjemme på grunn av pandemien. Statsforvalteren ønsker å støtte eldre, restauranter og drosjenæringen. Vi grep sjansen til å bidra, sier en fornøyd Gjetrand.