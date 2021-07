Norge felt i tre barnevernssaker i EMD

Samme dag ble Norge frifunnet i to andre barnevernssaker. Sakene fikk forenklet behandling siden EMD mente at retten til privatliv åpenbart ikke hadde blitt krenket.

– Dette er i tråd med hvordan vi oppfatter EMDs tilnærming i disse sakene. Det første inngrepet – å plassere barnet – blir ikke gjenstand for kritikk. Men ytterligere tiltak i form av begrenset samvær blir ansett for å være problematisk og dermed brudd på konvensjonen, sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Aftenposten .

I sakene om omsorgsovertakelser har EMD konkludert med at menneskerettighetene ble delvis krenket. Selve omsorgsovertakelsen krenket ikke retten til familieliv, men det gjorde omfanget av samvær.

Den ene saken gjaldt en beslutning om tvangsadopsjon, mens de to andre omhandlet graden av samvær etter akutte omsorgsovertakelser, skriver Rett24 .

